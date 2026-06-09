Banco Nación lanzó promociones para viajar en cuotas: cuánto cuesta una escapada

En la previa de las vacaciones de invierno y de cara a las escapadas de los próximos meses, el Banco Nación lanzó una promoción para la compra de paquetes turísticos y alojamientos . El beneficio estará vigente del 8 al 14 de junio y permite financiar destinos nacionales en hasta seis cuotas sin interés.

La promoción aplica para quienes paguen a través de BNA+ con MODO utilizando tarjetas de crédito Visa del Banco Nación.

Entre las opciones relevadas por Sitio Andino aparecen paquetes con vuelo ida y vuelta (desde Mendoza al destino) y hotel con desayuno incluido para viajar durante agosto y septiembre.

Para Mar del Plata, por cinco días y cuatro noches en septiembre, se encontraron alternativas desde $591.249 hasta $766.991.

En Bariloche, por ocho días y siete noches durante septiembre, los paquetes parten desde $488.466 y llegan hasta $588.796.

Para Salta, con estadías de cuatro noches en agosto, las opciones van desde $545.884 hasta $816.698.

En tanto, Córdoba presenta algunas de las tarifas más accesibles: por cinco días y cuatro noches en agosto, los paquetes relevados oscilan entre $454.009 y $635.167.

Estas son algunas de las opciones identificadas en Tienda BNA por este medio, aunque hay posibilidad de hacer más combinaciones y en diferentes fechas.

viaje vuelo avion Algunos destinos son Mar del Plata, Bariloche, Córdoba, Salta, entre otros.

Un dato a tener en cuenta sobre el equipaje

Quienes analicen estas promociones también deben prestar atención a las condiciones de los vuelos. Algunas aerolíneas cobran el equipaje por separado, incluyendo a Aerolíneas Argentinas en determinadas tarifas.

De esta manera, las tarifas base de los vuelos nacionales no incluyen equipaje de mano como ocurría anteriormente. Según informó Aerolíneas Argentinas, los pasajeros podrán viajar sin costo adicional únicamente con un bolso o mochila de hasta 3 kilos, mientras que el resto del equipaje deberá abonarse aparte según las condiciones de cada compañía.