9 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Banco de la Nación Argentina

Banco Nación lanzó promociones para viajar en cuotas: cuánto cuesta una escapada

La promoción incluye paquetes con vuelo y hotel a distintos destinos del país. Qué opciones encontró este medio para salir desde Mendoza.

Banco Nación lanzó promociones para viajar en cuotas: cuánto cuesta una escapada
Banco Nación lanzó promociones para viajar en cuotas: cuánto cuesta una escapada Foto: Yemel Fil
 Por Soledad Maturano

En la previa de las vacaciones de invierno y de cara a las escapadas de los próximos meses, el Banco Nación lanzó una promoción para la compra de paquetes turísticos y alojamientos. El beneficio estará vigente del 8 al 14 de junio y permite financiar destinos nacionales en hasta seis cuotas sin interés.

La promoción aplica para quienes paguen a través de BNA+ con MODO utilizando tarjetas de crédito Visa del Banco Nación.

bariloche vacaciones
Promo de seis cuotas sin interés con Banco Nación.

Promo de seis cuotas sin interés con Banco Nación.

Qué destinos se pueden conseguir con la promoción

Entre las opciones relevadas por Sitio Andino aparecen paquetes con vuelo ida y vuelta (desde Mendoza al destino) y hotel con desayuno incluido para viajar durante agosto y septiembre.

Para Mar del Plata, por cinco días y cuatro noches en septiembre, se encontraron alternativas desde $591.249 hasta $766.991.

En Bariloche, por ocho días y siete noches durante septiembre, los paquetes parten desde $488.466 y llegan hasta $588.796.

Para Salta, con estadías de cuatro noches en agosto, las opciones van desde $545.884 hasta $816.698.

En tanto, Córdoba presenta algunas de las tarifas más accesibles: por cinco días y cuatro noches en agosto, los paquetes relevados oscilan entre $454.009 y $635.167.

Estas son algunas de las opciones identificadas en Tienda BNA por este medio, aunque hay posibilidad de hacer más combinaciones y en diferentes fechas.

viaje vuelo avion
Algunos destinos son Mar del Plata, Bariloche, Córdoba, Salta, entre otros.

Algunos destinos son Mar del Plata, Bariloche, Córdoba, Salta, entre otros.

Un dato a tener en cuenta sobre el equipaje

Quienes analicen estas promociones también deben prestar atención a las condiciones de los vuelos. Algunas aerolíneas cobran el equipaje por separado, incluyendo a Aerolíneas Argentinas en determinadas tarifas.

De esta manera, las tarifas base de los vuelos nacionales no incluyen equipaje de mano como ocurría anteriormente. Según informó Aerolíneas Argentinas, los pasajeros podrán viajar sin costo adicional únicamente con un bolso o mochila de hasta 3 kilos, mientras que el resto del equipaje deberá abonarse aparte según las condiciones de cada compañía.

Temas
Seguí leyendo

Atención clientes de Banco Nación: así es el nuevo beneficio para compras del hogar

Uno por uno: los beneficios que ofrecen los bancos para aliviar el bolsillo en junio 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 9 de junio de 2026

Envero en Mendoza, un proceso clave para la maduración de uvas y aceitunas

ANSES confirmó los pagos del martes 9 de junio: quiénes cobran hoy

Milei les abre la puerta a los bancos para escapar de los impuestos provinciales

ADERPE Day: buscan reducir la brecha entre educación y trabajo en Mendoza

Superávit récord, pero los dólares siguen huyendo al colchón

Lee además
Respiro para las pymes mendocinas: Banco Nación lanza línea de financiamiento con tasas subsidiadas

Pymes mendocinas podrán acceder a financiamiento a través del Banco Nación con tasas subsidiadas
Banco Nación lanzó promociones por el Día del Padre 2026: qué comprar en 24 cuotas sin interés

Hasta 24 cuotas sin interés: los regalos para el Día del Padre que promueve el Banco Nación
LO QUE SE LEE AHORA
La Bancaria advierte sobre el impacto del fin del cepo en los trabajadores y la economía

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 9 de junio de 2026

Las Más Leídas

Cómo estará el Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 9 de junio.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 9 de junio

La secuencia evidencia la magnitud del siniestro.

El impactante video del accidente que dejó una víctima fatal en Maipú

Día del Primo en Argentina: por qué se celebra hoy, 9 de junio

El Día del Primo tiene un origen inesperado y pocos lo saben

La UNCuyo en números: cuántos alumnos ingresan y el impactante dato de cuántos se reciben por año.

Cuántos alumnos ingresan a la UNCUYO y cuántos se reciben por año

La mujer explicó que no le resultó extraño que Barrelier le pidiera prestado el vehículo

Una nueva detención sacude la investigación por el femicidio de Agostina Vega