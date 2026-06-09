Gótico Teatro presenta "Lluvia y Arcoíris", una tragicomedia sobre identidad, amor y diversidad

Humor, emoción, música y una profunda mirada sobre la identidad y la diversidad se combinan en "Lluvia y Arcoíris", la nueva producción de Gótico Teatro que llega a los escenarios mendocinos , este próximo viernes 12 y sábado 13 de junio en El Círculo Teatro, con una historia tan conmovedora como luminosa .

La obra, escrita por Gabriel Patolsky y dirigida por Cristián Fionna Cassano , transcurre en el camarín de un emblemático bar de fines de los años 90, donde tres personajes se verán obligados a enfrentar sus propios secretos mientras una tormenta arrecia en el exterior.

La historia gira en torno a Margó , una transformista consagrada; Norman , su fiel asistente y confidente; y Tim , un joven que busca comprender su deseo y encontrar su lugar en el mundo. Mientras la lluvia cae sin tregua , el camarín se convierte en refugio y escenario de confesiones, recuerdos y emociones contenidas.

"En el camerino de Bar El París, a fines de los 90, Margó se prepara para salir a escena. Norman intenta sostener la rutina mientras aparece Tim, un pibe que explora su deseo y su identidad. Entre plumas, tacos, luces y silencios que pesan, la noche va revelando secretos que duelen, sanan y cambian para siempre a quienes se atreven a nombrarlos", describe la sinopsis.

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Humor, glamour y una historia profundamente humana

Desde la compañía destacan que se trata de una tragicomedia luminosa y profunda, atravesada por un humor filoso, actuaciones cercanas y momentos de gran intensidad emocional.

Uno de los aspectos más particulares del texto es la incorporación de numerosas referencias y frases célebres del cine, utilizadas por el personaje de Margó como parte de su identidad y forma de relacionarse con el mundo.

Estas citas aparecen integradas de manera orgánica en la trama, generando complicidad con el público y enriqueciendo el universo narrativo de la obra.

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Una nueva apuesta de Gótico Teatro

Con más de 25 años de trayectoria, Gótico Teatro vuelve a presentar una producción que combina sensibilidad artística, calidad interpretativa y una puesta visual cuidada.

La obra cuenta con las actuaciones de Ernesto Latino Saá, Lucas Segreti y Darío Di Laudo, además de la preparación vocal de Belén Loüet, el diseño lumínico de Pancho Giordano y la escenografía de Rodolfo Zalazar.

Según sus creadores, "Lluvia y Arcoíris" es una invitación a mirar la vida con valentía, celebrar la diversidad y descubrir que incluso después de los días más oscuros siempre puede aparecer un arcoíris.

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Una compañía con más de 25 años de historia

Fundada en 1997 por Cristián Fionna Cassano y Rodolfo Zalazar, Gótico Teatro se consolidó como una de las compañías independientes más importantes de Mendoza.

A lo largo de su trayectoria desarrolló producciones de ópera, teatro clásico, teatro contemporáneo y propuestas musicales innovadoras, destacándose por la calidad artística de sus puestas y su permanente búsqueda creativa.

Con esta nueva producción, la compañía suma una propuesta que combina emoción, humor y reflexión, invitando al público a convertirse en testigo de una historia donde el amor, la identidad y los sueños ocupan el centro de la escena.

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Ficha técnica y artística de la obra de teatro

• Fechas: viernes 12 y sábado 13 de junio.

• Hora: 21:30 hs.

• Lugar: El Círculo Teatro (O. V. Andrade 510 2do. Piso, Ciudad de Mendoza)

Dramaturgia: Gabriel Patolsky

Gabriel Patolsky Dirección: Cristián Fionna Cassano

Elenco:

Margó: Ernesto Latino Saá

Norman: Lucas Segreti

Tim: Darío Di Laudo

Preparación vocal: Belén Loüet

Diseño lumínico: Pancho Giordano

Diseño y realización de Vestuario: Ernesto Latino Saá

Diseño y realización de Escenografía: Rodolfo Zalazar

Fotografía: Pancho Giordano

Producción ejecutiva: Gótico Teatro

Entradas: Andes Ticket