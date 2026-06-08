Dalia Gutmann llega a Mendoza con un desopilante show que te va a identificar

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Por Sitio Andino MuchoShow







La agenda cultural de la provincia de Mendoza se prepara para recibir una propuesta imperdible ideal para los amantes del buen humor. La comediante Dalia Gutmann desembarcará en la ciudad con su aclamado espectáculo "Experiencia Dalia Gutmann", un show desopilante que promete hacer reír a carcajadas a toda la audiencia mendocina.

¿De qué trata este desopilante show de stand up? Fiel a su estilo verborrágico, enérgico y alocado, la comediante comparte con el público las vivencias cotidianas de una ex adolescente de la década del 90 que se convirtió en una señora perimenopáusica. A través de la comedia, se asume como una madre de dos hijos y en pareja hace mil años (aunque aclara que eso ya no se use), mientras lidia con el hecho de ser cambiante, dudosa, histérica, impuntual y terca; todas esas cosas que le complican la existencia pero que ella logra transformar magistralmente en pura comedia sobre las tablas.

Hace ya 20 años que Dalia Gutmann se dedica de forma profesional al humor, consolidándose como una voz clave y sumamente necesaria para reflejar el universo de las mujeres actuales. Su enorme habilidad para conectar con la audiencia logra que muchas espectadoras se sientan inmediatamente identificadas y acompañadas en sus vivencias, mientras que los hombres que asisten al show tienen la oportunidad de comprender un poco más el día a día femenino, aunque a veces puedan irse del teatro bastante más confundidos de lo que entraron.

image Show de Dalia Gutmann

Día, hora y cómo conseguir las entradas en Mendoza La cita para este gran encuentro con las risas está programada para el próximo sábado 13 de junio a las 20:00 horas en las instalaciones del tradicional Teatro Selectro, ubicado en la Ciudad de Mendoza. Las entradas ya se encuentran disponibles para la venta y se pueden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma digital Entradaweb, por lo que se recomienda reservar los lugares con tiempo para no perderse esta noche única.

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