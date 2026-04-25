25 de abril de 2026
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Se define la eliminación en Gran Hermano: quién lidera las encuestas para irse

Este lunes se define al próximo eliminado de Gran Hermano 2026. Mirá quiénes están en riesgo en el reality y qué anticipan las encuestas del público.

Se define la eliminación en Gran Hermano: quién lidera las encuestas para irse
Se define la eliminación en Gran Hermano: quién lidera las encuestas para irse
Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Las encuestas revelan al posible próximo eliminado de Gran Hermano 2026

Luego de que el jueves cuatro participantes salieran de la placa por voto positivo, la lista de nominados quedó integrada por Solange Abraham, Yipio Pintos, Brian Sarmiento, Danelik Galazán y Franco Zunino.

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En paralelo, el debate se encendió en redes sociales: influencers, medios y fanáticos comenzaron a difundir distintas encuestas para anticipar quién podría convertirse en el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Gran Hermano
Yipio Pintos y Brian Sarmiento lideran el voto negativo en las encuestas

Yipio Pintos y Brian Sarmiento lideran el voto negativo en las encuestas

Los sondeos coinciden en una tendencia clara: Yipio Pintos y Brian Sarmiento concentran la mayor cantidad de votos negativos. Si bien se trata de resultados no oficiales y sujetos a cambios hasta la gala, todo indica que uno de ellos podría ser el próximo en abandonar la casa.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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