Santiago del Moro encontró un nuevo "participante" en Gran Hermano: la mugre

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Por Juan Pablo Strappazzon







Hace unos días, Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano para llevarles mensajes de aliento de sus familiares a los participantes. Sin embargo, al salir reveló en un streaming que lo que más lo sorprendió fue la suciedad, los fuertes olores y el desorden del lugar, y sus dichos se viralizaron.

Santiago del Moro reveló cómo encontró la casa de Gran Hermano tras su ingreso Durante una emisión de "La Cumbre", Santiago del Moro dejó en claro que lo que más lo sorprendió de su reciente ingreso a la casa de Gran Hermano no fue un participante, sino la suciedad del lugar. Mientras mostraba las imágenes que grabó, describió los fuertes olores y el desorden que percibió dentro del reality.

“Ustedes no saben el aroma de todo eso. Hay olor, hay aromas raros”, aseguró. “Está la atmósfera cargada y este cuarto está un poquito más cargado en todo sentido que el otro en cuanto a los aromas y el lío”, graficó.

Santi del Moro mostró imágenes exclusivas de la casa de #GranHermano en #LaCumbre y habló de la mugre y el olor que tienen las habitaciones. pic.twitter.com/Ye4PNLtUbl — emi (@eeemiliano) July 2, 2026 Además, explicó que una de las habitaciones se encontraba “más ordenadita” que la otra y que “no olía tan fuerte”. “¿Siempre la casa huele fuerte?“, se preguntó, antes de recordar su experiencia en Gran Hermano 2022 (Telefe), la primera edición que condujo.

“La primera casa que entré y que estaba ordenadita era la de Romina (Uhrig). Los tenía hasta bañaditos a todos”, comentó. Por último, aclaró que al comienzo de cada temporada se renuevan por completo los elementos de las habitaciones. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.