3 de julio de 2026
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Santiago del Moro encontró un nuevo "participante" en Gran Hermano: la mugre

Santiago del Moro entró a la casa de Gran Hermano y hubo algo que lo impactó más que los jugadores: la suciedad, el desorden y los fuertes olores.

Santiago del Moro encontró un nuevo participante en Gran Hermano: la mugre

Santiago del Moro encontró un nuevo "participante" en Gran Hermano: la mugre

 Por Juan Pablo Strappazzon

Hace unos días, Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano para llevarles mensajes de aliento de sus familiares a los participantes. Sin embargo, al salir reveló en un streaming que lo que más lo sorprendió fue la suciedad, los fuertes olores y el desorden del lugar, y sus dichos se viralizaron.

Santiago del Moro reveló cómo encontró la casa de Gran Hermano tras su ingreso

Durante una emisión de "La Cumbre", Santiago del Moro dejó en claro que lo que más lo sorprendió de su reciente ingreso a la casa de Gran Hermano no fue un participante, sino la suciedad del lugar. Mientras mostraba las imágenes que grabó, describió los fuertes olores y el desorden que percibió dentro del reality.

Ustedes no saben el aroma de todo eso. Hay olor, hay aromas raros”, aseguró. “Está la atmósfera cargada y este cuarto está un poquito más cargado en todo sentido que el otro en cuanto a los aromas y el lío”, graficó.

Además, explicó que una de las habitaciones se encontraba “más ordenadita” que la otra y que “no olía tan fuerte”. “¿Siempre la casa huele fuerte?“, se preguntó, antes de recordar su experiencia en Gran Hermano 2022 (Telefe), la primera edición que condujo.

La primera casa que entré y que estaba ordenadita era la de Romina (Uhrig). Los tenía hasta bañaditos a todos”, comentó. Por último, aclaró que al comienzo de cada temporada se renuevan por completo los elementos de las habitaciones.

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