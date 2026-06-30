30 de junio de 2026
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Se terminó el juego para un participante: quién fue eliminado de Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo una nueva gala de eliminación y un participante debió abandonar la casa. Conocé quién quedó fuera del reality.

Se terminó el juego para un participante: quién fue eliminado de Gran Hermano
Se terminó el juego para un participante: quién fue eliminado de Gran Hermano
Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026

La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco participantes quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Emanuel Di Gioia, Steffany "Campanita" Pereira, Yisela "Yipio" Pintos, Nenu López y Matías Hanssen.

A medida que avanzó la noche, Santiago del Moro fue anunciando quiénes lograban continuar en competencia. El primero en ser salvado por el público fue Emanuel Di Gioia, quien celebró con alivio su permanencia en la casa. Minutos después, Matías Hanssen también aseguró su continuidad.

Embed - Nenu López vs. Campanita: la eliminación de la semana 18 de Gran Hermano 2026

Más adelante, Yisela "Yipio" Pintos fue la última participante en salir de placa, lo que dejó un tenso mano a mano entre Steffany "Campanita" Pereira y Nenu López para definir quién debía abandonar la competencia.

Nenu López, Gran Hermano
Nenu López es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026

Nenu López es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026

Finalmente, llegó el momento más esperado de la gala. Santiago del Moro anunció que Nenu López fue la participante eliminada, al obtener la mayor cantidad de votos negativos del público. De esta manera, puso fin a su recorrido en la casa más famosa del país y se convirtió en una nueva baja del reality.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera (placa planta)
  • Carla “Carlota" Bigliani
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello
  • Andrea del Boca (abandono por salud)
  • Lola Tomaszeuski
  • La Maciel (abandono por decisión propia)
  • Martín Rodríguez
  • Brian Sarmiento
  • Solange Abraham (expulsión)
  • Nazareno Pompei
  • Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  • Daniela De Lucía
  • Grecia Colmenares (placa planta)
  • Lolo Poggio (placa planta)
  • Danelik Galazan
  • Lola Tomaszeuski (expulsión)
  • Eduardo Carrera
  • Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  • Tati Luna
  • Brian Sarmiento
  • Franco Zunino
  • Titi Tcherkaski
  • Nenu López

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