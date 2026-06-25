Una sanción, una fulminante y un teléfono: así quedó la placa de Gran Hermano

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, se definió la placa de nominados y el sistema de votación que se utilizará .

La convivencia en Gran Hermano volvió a sacudirse con decisiones que alteraron por completo el juego. Una de las situaciones más comentadas de la jornada tuvo como protagonista a Andrea del Boca , quien recibió una sanción de la producción por hacer referencia a información del exterior. La medida fue inmediata: quedó incorporada a la placa de nominados sin posibilidad de evitarlo .

Más tarde, el famoso teléfono dorado sonó y fue Emanuel Di Gioia quien respondió el llamado. Lo que parecía una oportunidad terminó convirtiéndose en un problema para él. La consigna establecía que quien atendiera quedaría nominado automáticamente y, además, tendría que seleccionar a otro participante sin saber que esa elección le otorgaría protección total durante la semana. Emanuel terminó señalando a Solange Abraham , que gracias a esa decisión obtuvo inmunidad.

Embed - Tras una gala cargada de sorpresas, así quedó la placa de nominados - Gran Hermano 2026

La gala continuó con otro movimiento clave. JC, que esta semana ostenta el liderazgo, utilizó el beneficio de la fulminante para apuntar directamente contra Charlotte Caniggia, quien pasó a integrar la placa sin escalas. Junto a ella quedaron nominados Yisela "Yipio" Pintos, Steffany "Campanita" Pereira, Nenu López, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y Manuel Ibero.

El juego podría volver a dar un giro este jueves. Tras la habitual cena de nominados, algunos de los participantes tendrán la posibilidad de modificar su situación y escapar de la placa. Además, la dinámica de votación tendrá dos etapas: durante las primeras 24 horas el público votará de manera positiva, mientras que posteriormente el sistema cambiará a voto negativo. La eliminación se definirá en la gala del lunes, cuando se conocerá quién deberá abandonar la competencia.

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