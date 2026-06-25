25 de junio de 2026
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¿Abandona Gran Hermano? Se golpeó fuerte contra el suelo y todos quedaron en shock

Gran Hermano vivió un momento de máxima tensión cuando una participante sufrió una fuerte caída dentro de la casa. Conocé qué ocurrió y cómo se encuentra.

¿Abandona Gran Hermano? Se golpeó fuerte contra el suelo y todos quedaron en shock

¿Abandona Gran Hermano? Se golpeó fuerte contra el suelo y todos quedaron en shock

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, una jugadora se golpeó contra el piso y encendió las alarmas dentro y fuera de la casa.

Preocupación en Gran Hermano por el fuerte golpe que sufrió Yanina Zilli

Todo ocurrió durante la última gala de Gran Hermano. De manera inesperada, el teléfono dorado volvió a sonar dentro de la casa y desató una carrera desesperada entre los participantes para intentar atenderlo.

En medio de la corrida, Yanina Zilli recibió un empujón, resbaló y cayó con fuerza al suelo, una situación que generó preocupación tanto entre sus compañeros como entre los seguidores del reality.

Embed - Preocupación: Yanina Zilli sufrió una impactante caída corriendo al teléfono - Gran Hermano 2026

Una vez que Emanuel logró atender el teléfono, varios participantes acudieron rápidamente para asistir a Zilli. Ya sentada en un banco y mientras recibía la contención del resto de los concursantes, la jugadora expresó su malestar: “Me siento mal”.

Ante la preocupación por su estado de salud, la producción activó el protocolo correspondiente. Según informó Santiago del Moro, la participante fue atendida por el equipo médico en el confesionario, donde le realizaron los controles necesarios para descartar cualquier lesión de gravedad. Afortunadamente, su continuidad en el reality no corre peligro.

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