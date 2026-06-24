El Turco García entró a Gran Hermano y nadie logra descifrar para qué fue

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el Turco García ingresó a la casa más famosa del país durante el "Congelados" y lo que hizo desconcertó a todos .

Anoche, Gran Hermano volvió a vivir uno de los momentos más esperados por los fanáticos del reality: el " Congelados ", la dinámica en la que los participantes deben permanecer inmóviles y en silencio cada vez que Big Brother lo ordena.

En medio de la gala, la voz del dueño de la casa sorprendió a los jugadores y les indicó que se quedaran completamente quietos. Segundos después, comenzó a sonar música y por la puerta principal apareció el Turco García , provocando sorpresa entre los presentes.

Lejos de dirigirse de inmediato a Mariela Prieto, con quien mantiene una historia personal muy significativa, el exfutbolista saludó primero a Andrea del Boca, Yanina Zilli y Cinzia Francischiello . Luego se acercó a Mariela y le dedicó unas palabras cargadas de afecto. “ Está todo bien, no te hagas problema, divertite y cuidate ”, le dijo, transmitiéndole tranquilidad y recordándole que conocía cada una de sus facetas.

Embed - Congelados: Turco García se reencontró con Mariela en una visita muy bizarra - Gran Hermano 2026

Más tarde, también se acercó a Sebastián Cola, a quien elogió durante el encuentro. Además, aprovechó la ocasión para saludar al resto de los participantes y recorrer algunos sectores de la casa.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando volvió a dirigirse a Mariela y recordó el papel fundamental que ella tuvo en una de las etapas más difíciles de su vida. “Si no fuese por vos, yo estaría muerto por mis adicciones. Vi lo del baile, siempre estuviste al límite. Sos una gran mujer, seguí jugando. Te quiero un montón”, expresó visiblemente conmovido.

Antes de abandonar la casa, García observó distintos ambientes y hasta lanzó una queja por el desorden que encontró en las habitaciones. Ya en la despedida, dejó una frase que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del programa: “Como dice Yanina: 'Ju-gan-do'. Que gane el mejor... El baile no me gustó un carajo”. El comentario hizo referencia a la coreografía que los participantes habían presentado días antes.

Su ingreso no pasó inadvertido en las redes sociales, donde muchos televidentes calificaron la escena como “bizarra” y aseguraron no haber comprendido del todo el propósito de la visita. Mientras algunos interpretaron que había ingresado para brindarle apoyo a Mariela, otros consideraron que su paso por la casa resultó tan desconcertante como llamativo.

Dentro de la casa, la reacción también llamó la atención (hasta del propio Santiago del Moro). Lejos de vivir el reencuentro como un momento dramático, varios participantes recibieron a Mariela con sonrisas y abrazos. Ella, por su parte, se mostró serena y sin aparentar una emoción especial. Además, reconoció que notó al exfutbolista enojado.

Horas después, la participante aprovechó para aclarar públicamente su situación sentimental ante las especulaciones surgidas dentro y fuera de la casa. “Estoy en pareja, pero no me casé”, afirmó.

La aclaración se produjo en medio de los rumores que la vinculan con Emanuel Di Gioia. Durante las últimas semanas, muchos seguidores del programa especularon con la posibilidad de que existieran sentimientos entre ambos. Sin embargo, Mariela desmintió esas versiones y aseguró que únicamente mantienen una relación de amistad.

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