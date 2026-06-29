29 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Buscan intensamente a una mujer de 59 años desaparecida en San Rafael

El Ministerio Público Fiscal difundió un pedido de averiguación de paradero de Elizabeth Vela. Solicitan llamar al 911 ante cualquier dato que permita encontrarla.

Buscan a Elizabeth Vela en San Rafael: desapareció el sábado y piden ayuda urgente

Buscan a Elizabeth Vela en San Rafael: desapareció el sábado y piden ayuda urgente

 Por Celeste Funes

El Ministerio Público Fiscal difundió un pedido de averiguación de paradero para dar con Elizabeth Vela, una mujer de 59 años que fue vista por última vez durante la noche del sábado 27 de junio de 2026 en el departamento de San Rafael.

Según el comunicado oficial, la mujer salió de su domicilio alrededor de las 23.30 y desde ese momento no se tienen novedades sobre su ubicación. De acuerdo con la información incorporada al expediente judicial, Vela atraviesa un cuadro de depresión, un dato que fue informado por las autoridades en el marco de la búsqueda.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda contribuir a encontrarla. La línea habilitada para ello es el 911.

Averiguación de paradero: piden ayuda para encontrar a vecina de San Rafael

Las autoridades brindaron una descripción para facilitar su identificación:

  • Edad: 59 años.
  • Estatura: aproximadamente 1,60 metros.
  • Contextura: delgada.
  • Cabello: castaño.
  • Ojos: verdes.
  • Tez: clara.

Al momento de ser vista por última vez, Elizabeth vestía jeans y una campera negra.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que cualquier persona que haya visto a Elizabeth Vela o cuente con información que pueda resultar útil se comunique de manera inmediata al 911, con el objetivo de colaborar con su pronta localización.

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