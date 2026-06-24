Se escuchó una voz extraña en Gran Hermano y Del Moro tuvo que dar explicaciones

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, la voz del Big sonó diferente, todos lo notaron y Santiago del Moro tuvo que salir a aclarar .

Todo comenzó durante el segmento "Congelados" en la casa de Gran Hermano. Como es habitual, el Big realizó el anuncio para indicarles a los participantes que debían permanecer inmóviles. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido para nadie: la voz no era la de siempre .

La situación generó sorpresa tanto entre los participantes como entre los panelistas del programa, que rápidamente advirtieron el cambio durante la transmisión en vivo. Ante las dudas que surgieron, Santiago del Moro tuvo que salir a explicar lo ocurrido .

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"Habrán escuchado otra voz, es un Big de otra casa el que están escuchando, porque la voz, el dueño de todo esto, nuestro Big, está un poquito enfermo, por eso es otra voz la que escuchan, pero no deja de ser la voz del dueño de casa", explicó el conductor.

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