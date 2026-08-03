3 de agosto de 2026
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Gran Hermano

Un participante de Gran Hermano se descompensó y debió abandonar el juego

Horas de tensión en Gran Hermano y preocupación por la salud de Emma Vich. Sufrió una descompensación y debió dejar el reality.

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Un participante  de Gran Hermano se descompensó y debió abandonar el juego

Por Sitio Andino MuchoShow

El exparticipante Emma Vich encendió todas las alarmas en la casa de Gran Hermano al sufrir una fuerte descompensación en pleno ensayo de la coreo de la semana que lo obligó a abandonar el reality. El participante se mareó por una baja de presión y la producción debió intervenir de urgencia cortando la transmisión en vivo.

¿Qué le ocurrió a Emma Vich dentro de Gran Hermano, generación dorada?

El dramático episodio ocurrió durante la tarde del domingo mientras los integrantes practicaban una rutina de baile. Emma comenzó a tomarse el rostro con signos evidentes de mareo hasta quedar sentado en el suelo. Sus compañeros reaccionaron de inmediato levantándole las piernas para asistirlo antes de que el equipo médico decidiera retirarlo temporalmente de las instalaciones para su evaluación.

La incertidumbre se apoderó de los concursantes durante varias horas, al punto de que participantes como Yanina Zilli llegaron a especular con que no regresaría al juego. Sin embargo, la calma retornó cuando el cordobés volvió a ingresar a la vivienda tras ser estabilizado por los profesionales.

¿Por qué el episodio generó enojo y polémica en las redes sociales?

El rápido retorno de Emma desató una fuerte controversia entre los fanáticos del ciclo. En plataformas digitales, los espectadores cuestionaron a la producción al comparar su situación con la de Cinzia Francischiello, exparticipante que fue eliminada definitivamente tras sufrir un accidente físico sin permitirle un tiempo de recuperación dentro de la competencia.

Por su parte, Cinzia apareció en redes por primera vez desde que abandonó la casa. Su novio subió una foto junto a ella diciendo que se encuentra aún internada y adolorida y tratando de “aceptar los planes de Dios”. Por el momento, desde la producción de Gran Hermano no se comunicó oficialmente si se evaluará o no el regreso de la venezolana.

Mientras que Emma Vich, tras superar el susto y la atención médica fuera del aire, retomó su rutina dentro de la casa más famosa del país. Se sumó al resto del grupo con normalidad y hasta participó de la exposición de la coreografía con la que los participantes competían por su presupuesto semanal, el cual ganaron. El juego continúa su curso de cara a las próximas galas de eliminación.

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