Se cerró la votación positiva de Gran Hermano: así quedó la placa de nominados

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Del Moro confirmó el cierre de la votación positiva y reveló quiénes salieron de la placa y quiénes quedaron en la cuerda floja .

Luego de que todos los participantes quedaran nominados durante la semana por el regreso de la “placa planta” , Santiago del Moro confirmó el cierre de la votación positiva. Por decisión del público, varios jugadores abandonaron la placa de cara a la próxima eliminación .

Steffany "Campanita" Pereira, Andrea del Boca, Cinzia Francischiello, Yisela "Yipio" Pintos, Juanicar, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Jennifer “Pincoya” Torres, Sol Abraham, Charlotte Caniggia, Yanina Zilli y Manu Ibero fueron saliendo de la placa de manera progresiva durante la gala.

Finalmente, la placa de riesgo quedó conformada por Esteban Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Pietro y Leandro Nigro. A partir de ahora, y hasta la próxima gala de eliminación, que se realizará el lunes, la votación será negativa. De esta manera, los participantes que continúan nominados quedarán a merced de la decisión del público.

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