La DGE suspende las clases en los turnos vespertino y nocturno: qué departamentos están afectados

El mes de julio comenzó en Mendoza con temperaturas cercanas a los 0 °C, como consecuencia de una intensa ola polar que provocó lluvias, nevadas y fuertes vientos en distintos puntos de la provincia. Ante este escenario, la Dirección General de Escuelas (DGE) evaluó las condiciones climáticas y decidió extender la suspensión de actividades para los turnos vespertino y nocturno en varios departamentos.

La jornada del miércoles vuelve a estar marcada por novedades en materia educativa. A través de un comunicado, la DGE informó la suspensión de las clases presenciales para los turnos vespertino y nocturno en los departamentos de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear, Malargüe, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz , además de las localidades de Potrerillos y Cacheuta (Luján de Cuyo) y Uspallata (Las Heras).

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas. No obstante, las actividades escolares deberán desarrollarse de manera virtual, de acuerdo con las disposiciones de cada institución.

Embed ⚠️ Miércoles 1 de julio - Turno vespertino y nocturno



Se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en:



✅ Zona Sur

✅ Valle de Uco

✅ Uspallata

✅ Potrerillos

✅ Cacheuta

✅ Zona Este



: https://t.co/NnJroy8Oki pic.twitter.com/zT2jxem184 — DGE Mendoza (@MzaDGE) July 1, 2026

La decisión fue adoptada debido a la alerta meteorológica vigente, que pronostica nevadas, lluvias, fuertes vientos, temperaturas bajo cero e intransitabilidad en los caminos de acceso a los establecimientos educativos, según informó la Dirección de Defensa Civil.

En tanto, en los departamentos de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Luján de Cuyo y Lavalle, el servicio educativo se desarrollará con normalidad.