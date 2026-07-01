La DGE suspende las clases en los turnos vespertino y nocturno: qué departamentos están afectados
Debido a las bajas temperaturas y a la presencia de nieve y lluvias, la Dirección General de Escuelas (DGE) volvió a emitir un comunicado para extender la suspensión de clases en varios departamentos de Mendoza.
La DGE suspende las clases en los turnos vespertino y nocturno: qué departamentos están afectados
El mes de julio comenzó en Mendoza con temperaturas cercanas a los 0 °C, como consecuencia de una intensaola polar que provocó lluvias, nevadas y fuertes vientos en distintos puntos de la provincia. Ante este escenario, la Dirección General de Escuelas (DGE) evaluó las condiciones climáticas y decidió extender la suspensión de actividades para los turnos vespertino y nocturno en varios departamentos.
Suspenden las clases en Mendoza: las zonas afectadas en los turnos vespertino y nocturno
La jornada del miércoles vuelve a estar marcada por novedades en materia educativa. A través de un comunicado, la DGE informó la suspensión de las clases presenciales para los turnos vespertino y nocturno en los departamentos de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear, Malargüe, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, además de las localidades de Potrerillos y Cacheuta (Luján de Cuyo) y Uspallata (Las Heras).
La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas. No obstante, las actividades escolares deberán desarrollarse de manera virtual, de acuerdo con las disposiciones de cada institución.
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⚠️ Miércoles 1 de julio - Turno vespertino y nocturno
Se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en:
✅ Zona Sur ✅ Valle de Uco ✅ Uspallata ✅ Potrerillos ✅ Cacheuta ✅ Zona Este
La decisión fue adoptada debido a la alerta meteorológica vigente, que pronostica nevadas, lluvias, fuertes vientos, temperaturas bajo cero e intransitabilidad en los caminos de acceso a los establecimientos educativos, según informó la Dirección de Defensa Civil.
En tanto, en los departamentos de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Luján de Cuyo y Lavalle, el servicio educativo se desarrollará con normalidad.