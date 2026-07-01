Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?.

Frente a este panorama y teniendo en cuenta que en el área Metropolitana hubo un 80% de presentismo, desde la cartera conducida por Tadeo García Zalazar indicaron a Sitio Andino que "este miércoles, en horas de la noche, se tomará la decisión sobre el dictado o no de clases en la provincia de Mendoza durante la jornada del jueves".
Tadeo García Zalazar
Ola polar en Mendoza: la DGE define si se dictan o no clases este jueves.
Foto: Dani Cano.
Ola polar en Mendoza: habrá clases este jueves
Claramente el protocolo puesto en marcha por la DGE junto con las autoridades de Defensa Civil fue oportuno, si se tiene en cuenta que en las zonas donde precisamente se suspendieron las clases se registraron lluvias e intensas nevadas.
nieve en malargue
En el Sur y Valle de Uco se registraron intensa nevadas.
Ante esto, y teniendo en cuenta que el panorama meteorológico de cara al jueves se presenta aún más complejo para el área Metropolitana, las autoridades están en alerta.