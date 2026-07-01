1 de julio de 2026
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Sitio Andino
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Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?

Arrancó la ola polar en la provincia de Mendoza y el pronóstico para este jueves es aún más riguroso. La DGE analiza el panorama en las aulas.

Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?.

Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?.

Frente a este panorama y teniendo en cuenta que en el área Metropolitana hubo un 80% de presentismo, desde la cartera conducida por Tadeo García Zalazar indicaron a Sitio Andino que "este miércoles, en horas de la noche, se tomará la decisión sobre el dictado o no de clases en la provincia de Mendoza durante la jornada del jueves".

Tadeo García Zalazar
Ola polar en Mendoza: la DGE define si se dictan o no clases este jueves.

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Ola polar en Mendoza: habrá clases este jueves

Claramente el protocolo puesto en marcha por la DGE junto con las autoridades de Defensa Civil fue oportuno, si se tiene en cuenta que en las zonas donde precisamente se suspendieron las clases se registraron lluvias e intensas nevadas.

nieve en malargue
En el Sur y Valle de Uco se registraron intensa nevadas.

En el Sur y Valle de Uco se registraron intensa nevadas.

Ante esto, y teniendo en cuenta que el panorama meteorológico de cara al jueves se presenta aún más complejo para el área Metropolitana, las autoridades están en alerta.

Los pronósticos anticipan una bajísima amplitud térmica, con una temperatura mínima que perforará el cero y una máxima estimada en apenas 3 grados.

25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, aula, estudiantes, profesor secundaria
IA: cómo es la capacitación que busca cambiar el futuro de los alumnos mendocinos.

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Se espera que el cielo amanezca despejado en la franja oeste, pero la nubosidad cubrirá todo el territorio provincial hacia media mañana, sumando la probabilidad de lloviznas muy aisladas.

Ante este escenario de frío extremo, desde la DGE informaron a Sitio Andino que se mantendrá el monitoreo permanente junto a Defensa Civil.

"La decisión final sobre si se suspenden o se mantienen las clases presenciales para la jornada del jueves se evaluará y comunicará oficialmente en el transcurso de esta noche", indicaron.

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