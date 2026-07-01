Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?.

Tras la acertada decisión de la Dirección General de Escuelas de suspender las clases en el Sur, Valle de Uco y alta montaña , las miradas ahora se posan en qué pasará este jueves en las aulas del Gran Mendoza , ya que la ola polar se intensificará y la máxima no superará los 3 grados.

Frente a este panorama y teniendo en cuenta que en el área Metropolitana hubo un 80% de presentismo, desde la cartera conducida por Tadeo García Zalazar indicaron a Sitio Andino que "este miércoles, en horas de la noche, se tomará la decisión sobre el dictado o no de clases en la provincia de Mendoza durante la jornada del jueves".

Ola polar en Mendoza: la DGE define si se dictan o no clases este jueves.

Claramente el protocolo puesto en marcha por la DGE junto con las autoridades de Defensa Civil fue oportuno, si se tiene en cuenta que en las zonas donde precisamente se suspendieron las clases se registraron lluvias e intensas nevadas.

nieve en malargue En el Sur y Valle de Uco se registraron intensa nevadas.

Ante esto, y teniendo en cuenta que el panorama meteorológico de cara al jueves se presenta aún más complejo para el área Metropolitana, las autoridades están en alerta.

Los pronósticos anticipan una bajísima amplitud térmica, con una temperatura mínima que perforará el cero y una máxima estimada en apenas 3 grados.

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Se espera que el cielo amanezca despejado en la franja oeste, pero la nubosidad cubrirá todo el territorio provincial hacia media mañana, sumando la probabilidad de lloviznas muy aisladas.

Ante este escenario de frío extremo, desde la DGE informaron a Sitio Andino que se mantendrá el monitoreo permanente junto a Defensa Civil.

"La decisión final sobre si se suspenden o se mantienen las clases presenciales para la jornada del jueves se evaluará y comunicará oficialmente en el transcurso de esta noche", indicaron.