Entró la hermana al "Congelados" de Gran Hermano y la emoción duró menos que un helado al sol

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Pincoya pasó de la emoción al enojo en cuestión de segundos durante el "Congelados", tras recibir la visita de su hermana .

Mientras todos los participantes se encontraban reunidos en el salón principal de la casa de Gran Hermano, el Big dio la orden y quedaron completamente "Congelados". En medio del silencio y para sorpresa de todos, una de las puertas de la casa se abrió y apareció Paola , la hermana de Jennifer "La Pincoya" Galvarini .

"Estoy muy orgullosa de ti, no sabes cuánto. Quiero verte contenta todos los días. Felipe está grande, todos está bien. Estás bonita, hermanita; juega, canta, cuenta historias a Gran Hermano, juega con él, ríete. Todos tus amigos te envían saludos. Tenía tantas cosas que decirte, pero verte ya me dejó feliz ", expresó la mujer.

Entre palabras de aliento, cerró: " La mami está bien, tú no te preocupes. El Pipe te envía mucho cariño y te pide que juegues, haz travesuras y sé tú misma ". Tras decir esas palabras, abrazó a la participante, que permanecía inmóvil y visiblemente conmovida, con lágrimas en los ojos, y luego se retiró por la puerta.

La emoción, sin embargo, duró apenas unos segundos. Apenas terminó el "Congelados", la alegría de Pincoya se transformó en bronca. La participante salió corriendo hacia la puerta por la que se había ido su hermana y, entre gritos, exclamó: "¡Paola! ¿Por qué no me dijiste más cosas de Felipe? ¿Por qué no me trajiste una foto de mi hijo?", "No me dijiste nada de Rodrigo (su marido)" y "Gran Hermano ¿Por qué no me trajiste a mi hijo?".

Tras esa inesperada reacción y en medio de la confusión que generó su enojo, el resto de los participantes se acercó para consolarla e intentar llevarle tranquilidad. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.