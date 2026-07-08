8 de julio de 2026
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Gran Hermano

Las lágrimas fueron inevitables: el Congelados de Emanuel y Cinzia emocionó a todo Gran Hermano

Gran Hermano vivió una noche cargada de emoción con el esperado "Congelados" de Emanuel y Cinzia. Mirá qué pasó y por qué el momento conmovió a toda la casa.

Las lágrimas fueron inevitables: el Congelados de Emanuel y Cinzia emocionó a todo Gran Hermano

Las lágrimas fueron inevitables: el Congelados de Emanuel y Cinzia emocionó a todo Gran Hermano

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Emanuel y Cinzia protagonizaron su esperado "Congelados" y emocionaron a toda la casa.

La emotiva visita de Lucía, la madre de Emanuel, en el "Congelados" de Gran Hermano

Mientras todos los participantes estaban reunidos en el living de la casa de Gran Hermano, la voz del Big dio la orden y todos quedaron completamente "Congelados". En medio del silencio y para sorpresa de los jugadores, una de las puertas se abrió y apareció Lucía, la madre de Emanuel Di Gioia.

Visiblemente emocionada, Lucía se acercó a su hijo y le dedicó unas palabras que lo hicieron quebrarse por completo. "Tus hermanos y todos nosotros estamos orgullosos de vos. Te queremos. Seguí jugando, divertite. Todos te mandan saludos. Me parece mentira verte acá. Extraño los asados... no comí más asados, boludo. Se fuerte, que nadie te diga que sos menos que nadie.", le dijo, mientras Emanuel no podía contener el llanto.

Tras varios minutos cargados de emoción, Lucía abandonó la casa. Una vez que finalizó el "Congelados" y los participantes pudieron volver a moverse, Emanuel les contó, con una enorme sonrisa y todavía emocionado, que la mujer que había ingresado era su madre y confesó que estaba sumamente feliz de haber podido volver a verla.

El "Congelados" de Cinzia tuvo de todo: una emotiva sorpresa y un desafío al Big

Cuando todo parecía volver a la normalidad, la voz del Big volvió a sorprender a los participantes con una nueva orden de "Congelados", obligándolos a permanecer completamente inmóviles.

Instantes después, la puerta de la casa se abrió y apareció Dylan, el futuro marido de Cinzia, quien ingresó para darle una emotiva sorpresa. "Te amo mucho, te extraño. Todo está bien. Siempre estoy con vos. Tu familia te ama", le dijo con el objetivo de transmitirle tranquilidad.

Visiblemente conmovido, Dylan continuó con un sentido mensaje: "Estoy muy nervioso. Nunca estuve tan nervioso. Sos el amor de mi vida. Seguí jugando, seguí disfrutando, seguí pasándola bien. Brillá, porque estás brillando. Estás muy linda todos los días. Te amo mucho", expresó mientras Cinzia intentaba contener la emoción.

Sin embargo, el momento tuvo un inesperado giro. Aunque el Big le ordenó en varias oportunidades que abandonara la casa porque su tiempo había finalizado, Dylan decidió desobedecer las indicaciones para permanecer unos minutos más junto a su pareja. Finalmente, tras varios llamados de atención, se despidió de Cinzia y abandonó la casa.

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