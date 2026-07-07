La "placa planta" no perdona: quién se despidió de Gran Hermano

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.
Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026
La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Siete participantes quedaron en "placa planta" y se enfrentaron al voto negativo del público: Matías Hanssen, Sebastián Cola, Mariela Prieto, Juan Carlos López, Alejandra Majluf, Luana Fernández y Leandro Nigro.
A medida que avanzó la noche, Santiago del Moro fue anunciando quiénes lograban continuar en competencia. El primero en ser salvado por el público fue Matías Hanssen, quien celebró a puro gritos su permanencia en la casa. Minutos después, Sebastián Cola también aseguró su continuidad.
Más adelante, Juan Carlos López fue el siguiente participante en salir de placa. Finalmente, Alejandra Majluf también quedó fuera de la nominación, lo que dejó un tenso mano a mano entre Luana Fernández y Leandro Nigro para definir quién debía abandonar el reality.
Leandro Nigro es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026
Finalmente, llegó el momento más esperado de la gala. Santiago del Moro anunció que Leandro Nigro fue el participante eliminado, al obtener la mayor cantidad de votos negativos del público. De esta manera, puso fin a su recorrido en la casa más famosa del país y se convirtió en una nueva baja del reality.
¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026
Gabriel Lucero
Divina Gloria (abandono por salud)
Tomy Riguera (placa planta)
Carla “Carlota" Bigliani
Carmiña Masi (expulsada)
Nicolás Sícaro
Kennys Palacios
Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
Franco Poggio
Cinzia Francischiello
Andrea del Boca (abandono por salud)
Lola Tomaszeuski
La Maciel (abandono por decisión propia)
Martín Rodríguez
Brian Sarmiento
Solange Abraham (expulsión)
Nazareno Pompei
Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
Daniela De Lucía
Grecia Colmenares (placa planta)
Lolo Poggio (placa planta)
Danelik Galazan
Lola Tomaszeuski (expulsión)
Eduardo Carrera
Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)