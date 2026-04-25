Gran Hermano: acusaron a Brian Sarmiento de lo peor y una foto desató el escándalo

En las últimas horas, una imagen de Brian Sarmiento en Gran Hermano desató un fuerte revuelo en redes sociales . Varios usuarios lo acusaron de lo peor, generando indignación y repudio generalizado. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

El conflicto se desató cuando una imagen de Brian Sarmiento comenzó a circular en X, donde se lo ve aparentemente dejando caer algo de su boca sobre un plato que estaba lavando dentro de la casa de Gran Hermano.

A partir de esa publicación, varios usuarios afirmaron haber notado actitudes similares en otras ocasiones, incluso sugiriendo que habría repetido ese comportamiento con alimentos destinados a sus compañeros . Estas versiones hicieron crecer rápidamente la polémica en redes.

La imagen provocó una ola de críticas y comentarios muy duros. En este contexto, Sarmiento ya era uno de los participantes más cuestionados del reality, por lo que este episodio podría afectar su imagen y dejarlo aún más expuesto de cara a una posible eliminación.

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