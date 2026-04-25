Gran Hermano: acusaron a Brian Sarmiento de lo peor y una foto desató el escándalo

En las últimas horas, una imagen de Brian Sarmiento en Gran Hermano desató un fuerte revuelo en redes sociales. Varios usuarios lo acusaron de lo peor, generando indignación y repudio generalizado. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber al respecto.
Polémica con Brian Sarmiento en Gran Hermano
El conflicto se desató cuando una imagen de Brian Sarmiento comenzó a circular en X, donde se lo ve aparentemente dejando caer algo de su boca sobre un plato que estaba lavando dentro de la casa de Gran Hermano.
A partir de esa publicación, varios usuarios afirmaron haber notado actitudes similares en otras ocasiones, incluso sugiriendo que habría repetido ese comportamiento con alimentos destinados a sus compañeros. Estas versiones hicieron crecer rápidamente la polémica en redes.
Brian Sarmiento
La polémica foto de Brian Sarmiento que se viralizó en redes sociales
Gentileza
La imagen provocó una ola de críticas y comentarios muy duros. En este contexto, Sarmiento ya era uno de los participantes más cuestionados del reality, por lo que este episodio podría afectar su imagen y dejarlo aún más expuesto de cara a una posible eliminación.