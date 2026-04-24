Falleció el niño que estaba grave en el Notti por maltrato infantil

Conmoción por la muerte del niño que fue víctima de maltrato infantil.

El niño de 2 años que estaba internado en grave estado en el hospital Notti luego de sufrir un caso de maltrato infantil , falleció este viernes por la mañana, según confirmaron fuentes judiciales, en tanto que, como consecuencia del deceso, la justicia cambiará la imputación para el acusado.

El fallecimiento se confirmó a casi 24 horas de que la justicia decidió ordenar la detención e imputación por tentativa de homicidio del padrastro del niño , identificado como Cristian Gonzalo Fragapane.

Denuncian maltrato a un nene de dos años pero las pericias generan incertidumbre

Ahora el hombre será investigado, oficialmente, por un crimen. Por ahora es el único sospechoso.

El menor fue internado el viernes 10 de abril luego de sufrir un cuadro de convulsiones. Desde ese momento la justicia comenzó a investigar un presunto caso de maltrato infantil, por lo que se ordenaron varias pericias.

En un primer momento la justicia analizaba si las lesiones y salud en concreto del niño no estaban vinculadas a una vieja patología que el menor de edad presenta desde nacimiento (epiléptico), pero algunos informes confirmaron lesiones compatibles con maltratos.

De esta forma, la fiscalía profundizó los estudios y los últimos informes sí complicaron a la pareja mencionada.

No obstante, por el momento el principal acusado es el padrastro, en tanto que la madre no fue imputada ni mucho menos detenida.

El caso se suma a otro hecho de maltrato infantil conocido recientemente, cuando un bebé fue internado con signos de maltrato y con una intoxicación por cocaína. Afortunadamente, la evolución de ese niño fue buena y el caso pasó a la fiscalía correccional.