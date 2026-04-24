Falleció el niño que estaba grave en el Notti por maltrato infantil

El niño de 2 años que estaba internado en grave estado en el hospital Notti luego de sufrir un caso de maltrato infantil, falleció este viernes por la mañana, según confirmaron fuentes judiciales, en tanto que, como consecuencia del deceso, la justicia cambiará la imputación para el acusado.
Ahora el hombre será investigado, oficialmente, por un crimen. Por ahora es el único sospechoso.
Falleció en el hospital Notti el nene víctima que maltrato infantil
El menor fue internado el viernes 10 de abril luego de sufrir un cuadro de convulsiones. Desde ese momento la justicia comenzó a investigar un presunto caso de maltrato infantil, por lo que se ordenaron varias pericias.