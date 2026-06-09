Encontraron con vida a Luciana Aylén Barrios, la adolescente que era buscada en Córdoba

La desaparición de la joven había generado una fuerte preocupación en las autoridades y en su entorno familiar.

La adolescente de 15 años, Luciana Aylén Barrios Alarcón , que era buscada intensamente en la provincia de Córdoba , fue encontrada durante la tarde de este martes. La noticia fue confirmada por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros , quien informó que la menor se encuentra "sana y salva" .

ENCONTRAMOS A LUCIANA SANA Y SALVA. La Fiscalía de Jesús Maria dará detalles de la causa judicial. Gracias a la Departamental Colón, Bomberos, DUAR, Bomberos Voluntarios de distintas localidades, Unidades Especiales, la DGIC a nuestra @PoliciaCbaOf , al @MPFCordoba y a toda la… pic.twitter.com/9FHw4pbVkV

La desaparición de la joven había generado una fuerte preocupación en las autoridades y en su entorno familiar. Sus padres denunciaron que no tenían información sobre su paradero desde el mediodía del lunes, lo que motivó la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad.

Ante la falta de novedades sobre la adolescente, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda en distintos puntos de la provincia y activaron el Alerta Sofía , el sistema de emergencia utilizado para la búsqueda urgente de menores desaparecidos.

La medida permitió intensificar la difusión del caso y coordinar acciones entre organismos de seguridad, fuerzas policiales y distintos actores involucrados en la localización de personas.

Embed AHORA | APARECIÓ LUCIANA EN CÓRDOBA. "ESTÁ BIEN, ESTÁ SANA Y SALVA", contó el ministro de Seguridad de Córdoba Juan Pablo Quinteros. pic.twitter.com/53JndRKj2Z — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 9, 2026

"Está en buen estado de salud. Está en el hospital atendiéndose. La familia pide respeto por su privacidad. Le di personalmente la noticia a su mamaá", expresó el Ministro. En la misma línea, aclaró que "no hubo intervención de adultos".