9 de junio de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Córdoba

Encontraron con vida a Luciana Aylén Barrios, la adolescente que era buscada en Córdoba

La adolescente de 15 años era buscada desde el lunes. Tras un amplio operativo y la activación del Alerta Sofía, las autoridades confirmaron que fue encontrada sana y salva.

La desaparición de la joven había generado una fuerte preocupación en las autoridades y en su entorno familiar.

La desaparición de la joven había generado una fuerte preocupación en las autoridades y en su entorno familiar.

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La desaparición de la joven había generado una fuerte preocupación en las autoridades y en su entorno familiar. Sus padres denunciaron que no tenían información sobre su paradero desde el mediodía del lunes, lo que motivó la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad.

Ante la falta de novedades sobre la adolescente, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda en distintos puntos de la provincia y activaron el Alerta Sofía, el sistema de emergencia utilizado para la búsqueda urgente de menores desaparecidos.

La medida permitió intensificar la difusión del caso y coordinar acciones entre organismos de seguridad, fuerzas policiales y distintos actores involucrados en la localización de personas.

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"Está en buen estado de salud. Está en el hospital atendiéndose. La familia pide respeto por su privacidad. Le di personalmente la noticia a su mamaá", expresó el Ministro. En la misma línea, aclaró que "no hubo intervención de adultos".

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