9 de junio de 2026
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Paradero

Otro paradero de una menor de 15 años mantiene en vilo a Córdoba

La justicia activó una nueva Alerta Sofía por la desaparición de una menor de edad en Colonia Caroya, Córdoba.

La menor de edad desapareció ayer lunes a la salida de su escuela.

La menor de edad desapareció ayer lunes a la salida de su escuela.

 Por Pablo Segura

Una adolescente de 15 años es buscada intensamente en la provincia de Córdoba luego de que sus padres hayan denunciado que no tienen información de su paradero desde ayer lunes al mediodía en la ciudad de Colonia Caroya y por el paradero, la justicia activó en la mañana de hoy una nueva Alerta Sofía.

Se trata de Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, quien fue vista por última vez cuando salió de la escuela, en tanto que casi al mismo tiempo, su celular se apagó sorpresivamente.

Frente a este escenario, hay un megaoperativo liderado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien informó que en la búsqueda están abocados un helicóptero, 25 móviles, 90 efectivos y drones.

Máxima preocupñación por el paradero de una menor en Córdoba

La Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo del fiscal Guillermo Monti, pide colaboración para dar con el paradero de la menor, por lo que dieron a conocer algunas de sus características: es de contextura física delgada, 1,60cm de estatura, tez trigueña y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía zapatillas blancas y verdes, jean azul, y buzo azul marino.

Operativo vial Córdoba

Toda información puede ser aportada en la Fiscalía de Instrucción de Jesús María teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339, en dependencias policiales de Colonia Caroya al 911, o en cualquier sede judicial o policial.

Lo cierto es que producto de los primeros rastrillajes, la justicia activó oficialmente una nueva Alerta Sofía, al igual que ocurrió recientemente con el caso Agostina Vega, la joven asesinada en Córdoba y por cuyo caso ya son tres los detenidos.

Qué es la Alerta Sofía

La Alerta Sofía es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etcétera.

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