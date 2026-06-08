Detuvieron a la dueña del Ford Ka vinculado al femicidio de Agostina Vega en Córdoba

La mujer explicó que no le resultó extraño que Barrelier le pidiera prestado el vehículo

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó este lunes una nueva detención. Por orden judicial, fue arrestada Soledad Andreani , dueña del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta el descampado donde finalmente fue encontrado.

Andreani, expareja de Claudio Barrelier , principal sospechoso del crimen, está acusada de encubrimiento agravado . Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que la mujer fue trasladada a la Jefatura de Policía de Córdoba para quedar a disposición de la Justicia.

Con esta medida, ya son tres los detenidos en el expediente judicial . Además de Barrelier, permanece arrestado Osvaldo Fasseta , amigo del acusado, quien también es investigado por presuntas maniobras de encubrimiento.

FEMICIDIO DE AGOSTINA: ASÍ DETUVIERON A LA DUEÑA DEL FORD K - Por orden del fiscal Raúl Garzón, detuvieron a Soledad, la dueña del Ford K - La trasladan al penal de Bower. pic.twitter.com/ZQPx14t2Tx

La hipótesis de la fiscalía

Días atrás, el abogado de la familia de Agostina, Carlos Nayi, se presentó ante la fiscalía para aportar elementos que, según sostuvo, comprometerían a Andreani en los hechos posteriores al asesinato. De acuerdo con la hipótesis que impulsa la querella, la mujer habría colaborado con Barrelier al facilitarle el vehículo que presuntamente fue utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente.

"La dueña del Ford Ka sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la Justicia. El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina. Sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado", sostuvo Nayi.

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El letrado consideró que existen elementos suficientes para profundizar la investigación sobre la mujer y determinar su grado de participación. "Hay mérito para investigarla y darle un grado de responsabilidad. Creemos que en algún tramo fue engañada y en otro tramo mintió, y eso constituye un delito llamado encubrimiento. Sostenemos que hizo un aporte logístico", afirmó.

Qué dijo Soledad Andreani tras el femicidio de Agostina Vega

Antes de su detención, Andreani había brindado declaraciones públicas en las que relató cómo fue su vínculo con Barrelier y qué ocurrió el día de la desaparición de Agostina.

"Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses, pero intensos. Ahora me doy cuenta del papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento y que siempre me usó", manifestó.

La mujer explicó que no le resultó extraño que Barrelier le pidiera prestado el vehículo porque era una práctica habitual durante la relación. Sin embargo, reconoció que le llamó la atención que se acercara a solicitarlo debido a que hacía más de una semana que no mantenían contacto.

El préstamo del auto y las sospechas posteriores

Según relató Andreani, Barrelier permaneció más de una hora con el vehículo y durante ese tiempo no respondió sus llamados telefónicos. "No volvía, lo llamaba y no me respondía. Pensé que me había robado el auto, era mi sensación", aseguró.

Consultada sobre el lavado del Ford Ka, sostuvo que el vehículo fue limpiado de manera habitual y negó haber advertido situaciones extrañas. "Lo hizo lavar como se hacía lavar normalmente", afirmó.

Además, señaló que cuando volvió a subir al automóvil no percibió nada fuera de lo común. "No noté nada raro dentro del auto cuando me subí. Había olor a cigarrillo. Si hubiera sospechado algo me hubiera fijado, pero qué me iba a imaginar", expresó.

Mientras avanza la investigación, la Justicia intenta determinar si la mujer tuvo conocimiento de lo ocurrido y si colaboró de alguna manera en las maniobras posteriores al crimen que conmocionó a Córdoba.