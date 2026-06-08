Femicidio de Agostina Vega: Barrelier recibió el alta y será citado a una nueva indagatoria

La investigación por el femicidio de Agostina Vega podría registrar importantes novedades este lunes. Mientras los abogados querellantes avanzan sobre la posible participación de otras dos personas en el crimen . La Justicia también aguarda una nueva declaración del principal acusado, Claudio Barrelier , quien recibió el alta médica tras permanecer internado bajo custodia.

Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba confirmaron que Barrelier "mantiene un buen estado de salud" luego de haber sido hospitalizado en el Complejo Carcelario N°1 de Bouwer. Según informó Noticias Argentinas, días después de su detención el acusado debió ser sedado tras detectarse durante controles médicos y psicológicos periódicos la presencia de ideas y pensamientos suicidas .

Tras recibir el alta, el fiscal Raúl Garzón tiene previsto solicitar una nueva indagatoria al detenido en el marco de la causa. Cabe destacar que C laudio Barrelier es el único imputado por femicidio .

La situación del segundo detenido y las sospechas de la familia

Paralelamente, la investigación también se concentra en Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien fue detenido el pasado jueves e imputado por el delito de encubrimiento agravado. Los abuelos de Agostina aseguraron que el hombre mantuvo una actitud sospechosa durante las horas posteriores a la desaparición de la adolescente, situación que generó desconfianza en el entorno familiar desde el inicio de la búsqueda.

Según relataron, Fassetta acompañó a la madre de la víctima a radicar la denuncia, aunque demoró varias horas en asistirla. "Mi hija desde la 1.30 de la mañana le estaba mandando mensajes y él le daba excusas hasta las 5 de la mañana, que recién apareció", señalaron.

Miguel, abuelo de Agostina, recordó además una conversación que mantuvo con el ahora imputado antes de que surgieran las primeras pistas contra el remisero detenido. "Lo llamé afuera de la casa y empecé a preguntarle quién era y por dónde habían buscado a Agostina. Estaba muy nervioso y tenía una forma muy particular de hablar", relató.

femicidio, agostina vega, córdoba, argentina, ni una menos Miguel, abuelo de Agostina, recordó además una conversación que mantuvo con Osvaldo Fassetta antes de que surgieran las primeras pistas.

La familia también aseguró que el comportamiento de Fassetta generó preocupación durante aquellos días. "Estaba todo el tiempo hablándole al oído a mi hija. No se le despegaba, escuchaba todas nuestras conversaciones. No nos estaba gustando esa actitud y por eso le dijimos a Melisa que se alejara", afirmaron.

Las entrevistas que despertaron sospechas

La detención de Fassetta se produjo luego de una serie de entrevistas que brindó a distintos medios de comunicación, donde describió situaciones que le resultaron extrañas al regresar a la vivienda que compartía con Barrelier. En declaraciones a TN, aseguró haber encontrado modificaciones dentro de la casa que llamaron su atención.

Habían puesto un acolchado color claro en la cama donde yo dormía Habían puesto un acolchado color claro en la cama donde yo dormía

Además, agregó: "Las colchas que yo tenía el sábado al mediodía, antes de irme, eran grises. Cuando volví era otra. No la había visto nunca". Estas declaraciones quedaron incorporadas al análisis de los investigadores, que continúan profundizando distintas líneas de investigación para determinar si existieron otras personas involucradas en el hecho.