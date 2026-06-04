Detuvieron a un hombre por presunto encubrimiento en el femicidio de Agostina Vega

Se espera que en las próximas horas se concrete la declaración indagatoria del nuevo detenido.

En las últimas horas de este jueves, la investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, registró un nuevo avance. Lo Justicia procedió con la detención de un hombre de 47 años acusado de presunto encubrimiento agravado .

Hasta el momento, el único imputado en la causa era Claudio Barrelier , señalado como el autor del crimen y acusado de haber estrangulado a la menor hasta provocarle la muerte. Según informó Noticias Argentinas, el detenido fue identificado como Osvaldo Facceta , quien habría convivido con Barrelier en calidad de inquilino.

La detención se produjo luego de una serie de entrevistas que Facceta brindó a distintos medios de comunicación , donde relató situaciones que le llamaron la atención al regresar a la vivienda que compartía con el principal acusado. En diálogo con TN , el hombre aseguró que encontró cambios extraños dentro de la casa.

femicidio, córdoba, agostina vega La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando medidas judiciales en Córdoba. Foto: NA

"Habían puesto un acolchado color clarito en la cama donde yo dormía". Además, agregó: "Las colchas que yo tenía el sábado al mediodía, antes de irme, eran grises. Cuando volví era otra. No la había visto nunca".

Qué hizo Barrelier antes del crimen

Durante la entrevista, Facceta también reconstruyó los movimientos que compartió con Barrelier durante el sábado previo al hallazgo del cuerpo de la adolescente.

"Al mediodía me fui con Claudio a donde él jugaba al fútbol. Ahí estaba Agostina con su hermano más chico y su mamá, que solían ir al mismo complejo. Estuvimos juntos. De ahí nos fuimos a un cumpleaños, los cinco juntos, y después Agostina, su mamá y el nene se fueron a su casa", relató.

claudio barrelier, femicidio, agostina vega, córdoba El imputado, Claudio Gabriel Barrelier Foto: NA

Según su versión, posteriormente acompañó a Barrelier hasta su lugar de trabajo y cerca de las 21 el acusado se retiró. "Me dijo que iba hasta la casa de una amiga y que después se iba a la casa", precisó. Asimismo, aseguró que las cámaras de seguridad de la zona podrían respaldar su relato.

La versión de la defensa

Por su parte, el abogado defensor de Facceta, Eduardo Allende Medina, explicó que su cliente conoció a Barrelier hace aproximadamente diez meses. "Se conocían por ser hinchas de Instituto. Claudio fue quien le presentó a la madre de Agostina y a Agostina. Él le ofreció su casa y se quedaba ahí", indicó el letrado.

Sin embargo, aclaró que en los últimos tiempos Facceta se encontraba residiendo en la vivienda de su madre junto a sus dos hijos.

"Esta tarde estaba muy mal, agobiado. Me dijo: 'La próxima vez me van a tener que sacar con agua hirviendo porque no me voy de la casa ni a palos'", manifestó el abogado.

Mientras avanza la investigación judicial, se espera que en las próximas horas se concrete la declaración indagatoria del nuevo detenido. Fuentes vinculadas al caso no descartan que puedan producirse nuevas detenciones a medida que se profundicen las medidas investigativas en torno al femicidio de Agostina Vega.