4 de junio de 2026
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Femicidio

Femicidio de Agostina Vega: dictan secreto de sumario por 10 días tras nuevas pericias en la casa de Barrelier

La Fiscalía a cargo profundiza la investigación contra Claudio Barrelier. También fue clausurado un bar vinculado al caso y a la dueña del auto donde trasladaron a Agostina.

La decisión judicial fue adoptada tras un nuevo allanamiento en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier,

La decisión judicial fue adoptada tras un nuevo allanamiento en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier,

Por Sitio Andino Policiales

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo este jueves. La Fiscalía de Instrucción N°13 de Córdoba dispuso nuevamente el secreto de sumario por el plazo de 10 días, en el marco de una serie de nuevas medidas ordenadas para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

La decisión judicial fue adoptada tras un nuevo allanamiento realizado en la vivienda del principal acusado, Claudio Gabriel Barrelier, ubicada sobre calle Juan del Campillo al 2800, en barrio Cofico. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Córdoba y peritos de la Policía Científica.

Nuevas pericias en la casa de Barrelier

Durante el operativo, los investigadores llevaron adelante una exhaustiva inspección en el inmueble con el objetivo de detectar posibles rastros biológicos y reconstruir la mecánica del hecho.

Según informó Noticias Argentinas, en el lugar fueron secuestradas prendas de vestir pertenecientes a los ocupantes de la vivienda y también un colchón, elementos que serán sometidos a análisis periciales.

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El imputado, Claudio Gabriel Barrelier

El imputado, Claudio Gabriel Barrelier

Además, los especialistas realizaron una planimetría forense para determinar las dimensiones y la disposición de los ambientes. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el objetivo es establecer "la mecánica de muerte a través de las proyecciones en el lugar", una medida considerada determinante para la reconstrucción de los acontecimientos.

Operativo en el lavadero donde limpiaron el vehículo

En paralelo, la Justicia ordenó un procedimiento en el lavadero de autos donde dos hombres habrían lavado el Ford Ka negro utilizado por Barrelier para trasladar a Agostina Vega hasta el descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde fue hallado el cuerpo.

Durante ese operativo, los efectivos secuestraron dos esponjas y un trapo que podrían aportar evidencia relevante para la causa. Tras la finalización de los procedimientos, la fiscalía resolvió decretar nuevamente el secreto de sumario por diez días "en virtud de las nuevas medidas de investigación ordenadas y en ejecución dentro del proceso".

Asimismo, se informó que fue solicitada la acumulación de una causa iniciada en 2025 por el delito de privación ilegítima de la libertad contra el imputado.

Clausuraron el bar "Wachitas" por irregularidades

En medio de la investigación también tomó relevancia la clausura del bar "Wachitas", un establecimiento nocturno de la ciudad de Córdoba que fue mencionado durante el desarrollo de la pesquisa.

La Municipalidad de Córdoba, a través del Ente de Fiscalización y Control, dispuso el cierre preventivo del local tras constatar que desarrollaba actividades y presentaba condiciones que no se correspondían con las autorizadas por la autoridad competente.

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El bar ya registraba antecedentes por incumplimientos

El bar ya registraba antecedentes por incumplimientos

El bar, ubicado sobre calle Ituzaingó al 521, ya registraba antecedentes por incumplimientos y había sido clausurado en al menos tres oportunidades anteriores.

El bar, la investigación y la dueña del Ford Ka

El nombre del establecimiento surgió durante la investigación del femicidio debido a versiones que señalaban que Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka utilizado por Barrelier, se presentaba como productora de eventos vinculada al local.

Sin embargo, ante la repercusión pública y la viralización de comentarios en redes sociales, "Wachitas" difundió un comunicado en el que negó cualquier relación con el crimen.

"Las personas señaladas en algunas publicaciones no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento. Cualquier afirmación en sentido contrario es incorrecta", expresó el local en el escrito difundido públicamente.

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