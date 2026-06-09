En Malargüe un irresponsable conductor huyó tras embestir a un ciclista

Un ciclista de 39 años resultó con lesiones leves tras ser atropellado por un automóvil que luego escapó del lugar del hecho en Malargüe . El accidente ocurrió durante la noche del lunes en inmediaciones de las calles Villa del Milagro y Rodríguez Oeste. Investigadores policiales intentan identificar al conductor involucrado.

La Policía de Mendoza investiga un siniestro vial ocurrido este lunes alrededor de las 20.30 horas en la ciudad de Malargüe, donde un hombre sufrió heridas luego de ser embestido por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena sin asistir a la víctima .

De acuerdo con la información preliminar obtenida por los investigadores, el hecho ocurrió en la intersección de calle Villa del Milagro y Rodríguez Oeste. En ese momento, el ciclista circulaba por Villa del Milagro cuando fue impactado por un automóvil Chevrolet Corsa Classic de color blanco que, según las primeras averiguaciones, habría irrumpido desde un callejón cercano.

Tras la colisión, el conductor del vehículo no se detuvo y escapó del lugar, dejando al hombre lesionado . A pesar del golpe recibido, la víctima logró movilizarse por sus propios medios hasta el Hospital Regional de Malargüe , donde recibió atención médica.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el ciclista fue diagnosticado con politraumatismos leves y quedó fuera de peligro.

Mientras tanto, personal policial avanza con distintas medidas para tratar de establecer donde se encuentra del vehículo y de quien lo conducía al momento del accidente. Entre las tareas se incluyen relevamientos en la zona y la recopilación de posibles testimonios que permitan reconstruir la mecánica del hecho.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas.