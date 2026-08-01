1 de agosto de 2026
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La Colecta Anual de Cáritas creció un 35% en el sur de Mendoza

El dinero permitirá sostener programas de asistencia, promoción humana y acompañamiento para familias de San Rafael, General Alvear y Malargüe.

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Por Sitio Andino Departamentales

La Colecta Anual de Cáritas 2026 alcanzó una recaudación de $4.670.002.407 en todo el país, cifra que representa un incremento del 53,90% respecto de 2025.

La campaña solidaria se realizó los días 6 y 7 de junio, bajo el lema “Cáritas Argentina, 70 años alentando la esperanza”, y contó con el aporte de familias, instituciones, empresas y comunidades religiosas de todo el territorio nacional.

Cuánto recaudó Cáritas en San Rafael, General Alvear y Malargüe

En la Diócesis de San Rafael, que comprende los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe, la colecta permitió reunir $30.590.480.

El monto significó un aumento del 35% en comparación con 2025, cuando se habían recaudado $22.589.676. Desde la institución destacaron el compromiso solidario de los habitantes del sur mendocino, pese al complejo contexto económico.

Los números muestran además un crecimiento sostenido durante los últimos años. En 2023 se habían reunido $4.739.931; en 2024, la cifra ascendió a $10.222.861; y en 2025 superó los $22,5 millones, hasta alcanzar el récord registrado durante 2026.

Cómo se distribuirá el dinero recaudado

Como ocurre anualmente, el dinero reunido en la Diócesis de San Rafael será distribuido en partes iguales entre Cáritas Argentina, Cáritas Diocesana y las Cáritas parroquiales.

De esta manera, Cáritas Diocesana de San Rafael contará con $10.196.827 para sostener programas sociales, responder a situaciones de emergencia y acompañar a familias y personas en situación de vulnerabilidad de San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Los fondos restantes serán divididos entre la organización nacional y las distintas comunidades parroquiales que participaron de la campaña.

La asistencia de Cáritas durante las bajas temperaturas

Además de los programas permanentes, Cáritas Diocesana trabaja de manera articulada con diferentes pastorales para brindar asistencia durante los meses de frío.

Las acciones están destinadas principalmente a personas en situación de calle y familias que atraviesan condiciones de extrema vulnerabilidad. La asistencia incluye contención, alimentos, abrigo y acompañamiento ante necesidades urgentes.

A escala nacional, el dinero de la colecta permite sostener iniciativas vinculadas con la alimentación, la educación, la primera infancia, la capacitación laboral, las adicciones, la vivienda y la integración social.

Estas acciones se desarrollan en más de 3.500 espacios de Cáritas, distribuidos entre las 67 diócesis de Argentina, además de la atención inmediata que brinda la organización frente a emergencias climáticas y sociales.

Desde Cáritas agradecieron a quienes realizaron aportes, a las empresas e instituciones que acompañaron la campaña y a los voluntarios que trabajaron en la organización y difusión de la colecta.

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