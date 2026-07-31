A un año del reclamo, calle Brántiz continúa deteriorada por las crecidas del arroyo El Molino en Tupungato

Hace un año, Noticiero Andino llegó hasta la calle Brántiz, ubicada junto al arroyo El Molino, en el departamento de Tupungato . En aquella oportunidad, vecinos, productores y trabajadores rurales reclamaban una intervención urgente ante los constantes desbordes del cauce.

La situación se agravaba durante las tormentas y las crecidas : el agua avanzaba sobre el camino, hacía desaparecer algunos tramos de la calle y, cuando el caudal finalmente descendía, dejaba una calzada destruida, cubierta de barro y prácticamente intransitable.

Un año después, Noticiero Andino regresó al lugar para conocer qué había sucedido con los reclamos. Sin embargo, el panorama continúa siendo preocupante: el camino permanece deteriorado, los márgenes del arroyo no presentan un mantenimiento suficiente y quienes viven o trabajan en el sector aseguran que siguen sin recibir una solución definitiva.

En agosto de 2025, luego de los reclamos de residentes y productores, la Dirección de Hidráulica de Mendoza anunció un operativo de limpieza y mantenimiento sobre el arroyo El Molino.

En aquel momento, el organismo provincial informó que comenzaría trabajando sobre aproximadamente 400 metros del tramo urbano revestido. Las tareas anunciadas comprendían la limpieza de embanques, el retiro de vegetación y basura y el despeje de los materiales acumulados debajo de los puentes, que podían obstaculizar el paso del agua.

También se había anticipado que, una vez finalizada la intervención urbana, las máquinas avanzarían hacia la zona rural para identificar los puntos críticos dentro de las fincas y evaluar posibles refuerzos sobre los márgenes del arroyo. El objetivo era reducir los anegamientos y las pérdidas que sufrían los productores cada vez que se registraba una crecida.

No obstante, durante el nuevo recorrido realizado por Noticiero Andino, los pobladores aseguraron que los inconvenientes persisten y que la calle Brántiz continúa expuesta a nuevos daños ante futuras precipitaciones.

Arboles caídos en el arroyo El Molino de Tupungato.

Un problema que se repite desde hace años

Los inconvenientes en el arroyo El Molino no son recientes. En septiembre de 2021, la Dirección de Hidráulica y la Municipalidad de Tupungato trabajaron sobre un tramo de aproximadamente 1.000 metros, ubicado a la altura de la Ruta Provincial 89.

En esa oportunidad, se utilizaron máquinas y camiones para efectuar tareas de desembanque, limpieza y retiro de materiales. El objetivo anunciado era recuperar la capacidad hidráulica del cauce antes de la temporada de tormentas, que en Mendoza se desarrolla principalmente entre noviembre y marzo.

Años antes, el Gobierno provincial había informado que se retiraron más de 100 camionadas de escombros y residuos sólidos urbanos del arroyo El Molino. Desde Hidráulica advirtieron entonces que la acumulación de basura reduce la capacidad de conducción del agua, provoca obstrucciones y aumenta el riesgo de desbordes e inundaciones.

El problema volvió a quedar en evidencia durante las tormentas registradas en Tupungato en febrero de 2026. En aquel momento, vecinos y dirigentes locales manifestaron su preocupación por el volumen de agua que circuló por el arroyo El Molino y cuestionaron la falta de un plan de contingencia para responder ante inundaciones y desbordes.

Vecinos y productores reclaman una solución definitiva en el arroyo El Molino

Quienes transitan diariamente por calle Brántiz señalaron que el deterioro del camino dificulta el ingreso y la salida de las propiedades, el traslado de la producción agrícola y la circulación de vehículos y maquinaria.

Además, advirtieron que cada tormenta vuelve a generar incertidumbre, debido a que el aumento del caudal puede erosionar nuevamente el camino y dejar aisladas o con serias dificultades de acceso a las personas que viven y trabajan en el lugar.

Los vecinos sostienen que las intervenciones temporales no alcanzan y reclaman un trabajo integral que contemple la limpieza periódica del arroyo, el fortalecimiento de sus márgenes y la recuperación definitiva de la calle.

A un año de la primera cobertura de Noticiero Andino, la postal que domina el sector continúa siendo la del abandono. Mientras se acerca una nueva temporada de lluvias, vecinos, trabajadores y productores esperan que las autoridades provinciales y municipales brinden una respuesta concreta antes de que una nueva crecida vuelva a agravar la situación.

Ubicación y características del arroyo El Molino