Tras el último temporal en Tupungato: crecidas, inundaciones y daños productivos en el departamento

En las últimas semanas, el departamento de Tupungato viene atravesando una situación compleja a raíz de las tormentas que afectan a gran parte de la provincia de Mendoza. En el Valle de Uco, Tupungato ha sido uno de los departamentos más golpeados, con eventos de distinta intensidad.
La última tormenta registrada provocó importantes crecidas de ríos y arroyos, generando cortes de calles y rutas, además de anegamientos e inundaciones en viviendas. Varias familias debieron ser asistidas y, tras el temporal, se trabajó en el despeje de caminos y en tareas de emergencia.
Carlos Ríos, Director de Defensa Civil, se refirió a este fenómenos que ha azotado al departamento de Tupungato: "La verdad es que venimos de un período de verano bastante cargado con muchas tormentas eléctricas que suscitaron daños en la parte productiva, principalmente duraznos, nogales y la vid". Siguió agregando además; "esta semana tuvimos la tormenta con entrada de lluvia y granizo afectando principalmente la parte sureste del departamento, las localidades de Zampal, Zampalito y Cordón del Plata".
Tupungato ha sufrido la segunda quincena de enero tormentas de significativa relevancia
Tunuyán también sufrió las consecuencias de las tormentas
Un fuerte temporal de granizo destruyó cerca de doce hectáreas de viñedos en Tunuyán, a días de la cosecha. En diálogo con el Noticiero, el productor vitivinícola Diego Stortini advirtió que, más allá del factor climático, la falta de mercado y el contexto económico anticipan una vendimia compleja, especialmente para los pequeños productores.
