Tras el último temporal en Tupungato: crecidas, inundaciones y daños productivos en el departamento

Tupungato se vio afectado por severas tormentas en la segunda quincena de enero.

La última tormenta registrada provocó importantes crecidas de ríos y arroyos, generando cortes de calles y rutas, además de anegamientos e inundaciones en viviendas. Varias familias debieron ser asistidas y, tras el temporal, se trabajó en el despeje de caminos y en tareas de emergencia.

Carlos Ríos, Director de Defensa Civil, se refirió a este fenómenos que ha azotado al departamento de Tupungato: "La verdad es que venimos de un período de verano bastante cargado con muchas tormentas eléctricas que suscitaron daños en la parte productiva, principalmente duraznos, nogales y la vid". Siguió agregando además; "esta semana tuvimos la tormenta con entrada de lluvia y granizo afectando principalmente la parte sureste del departamento, las localidades de Zampal, Zampalito y Cordón del Plata".

Tupungato ha sufrido la segunda quincena de enero tormentas de significativa relevancia Embed - Semanas críticas en Tupungato por tormentas: granizo, crecidas y asistencias Tunuyán también sufrió las consecuencias de las tormentas Un fuerte temporal de granizo destruyó cerca de doce hectáreas de viñedos en Tunuyán, a días de la cosecha. En diálogo con el Noticiero, el productor vitivinícola Diego Stortini advirtió que, más allá del factor climático, la falta de mercado y el contexto económico anticipan una vendimia compleja, especialmente para los pequeños productores.

Embed - Tunuyán: el granizo "pulverizó" 12 hectáreas de viñedos a punto de ser cosechados

