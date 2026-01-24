24 de enero de 2026
Entre danza, teatro y música, Tupungato palpita su Fiesta de la Vendimia

El Intendente Gustavo Aguilera recorrió los ensayos y entregó remeras con el lema “Tupungato sos vos” a los participantes.

Tupungato palpita su Fiesta de la Vendimia.

Tupungato palpita su Fiesta de la Vendimia.

Por Sitio Andino Departamentales

La Fiesta de la Vendimia departamental “Historias de pueblo y vecinos” ya comienza a sentirse con fuerza en Tupungato. Durante la tarde noche de ayer, el Intendente tupungatino Gustavo Aguilera realizó un recorrido por los distintos espacios donde ensayan los artistas que darán vida al espectáculo vendimial, con el objetivo de acompañarlos y hacerles entrega de una remera con la identidad de la fiesta departamental y el slogan “Tupungato sos vos”, impreso en el frente y dorso de la prenda.

En cada una de las visitas, el mandatario estuvo acompañado por la Directora de Cultura, Romina Pinti, las representantes vendimiales 2025 Julieta Renzi y Celina Flores, y en una de las locaciones se unió la Directora de Vendimia Virginia Páes.

El recorrido comenzó en el Hotel Turismo, donde ensayan folklore las parejas de adultos mayores, bajo la guía de los profesores Laureano Socaño y Rocío Álvarez, en el rol de monitora. Allí también estuvieron presentes las siete candidatas distritales a Reina de la Vendimia 2026, compartiendo el encuentro con los artistas, y también fueron agasajadas con la entrega del obsequio.

image

Posteriormente, los funcionarios con las Reinas actuales se trasladaron al Polideportivo "Francisco Rizzo", espacio en el que los coreógrafos Yemina Ampuero y Matías Herrera trabajan con los bailarines de folklore estilizado, junto a los monitores Daniela Vázquez y Agustín Herrera.

La recorrida continuó en la Casa de la Cultura, donde se desarrollan los ensayos teatrales y la construcción de los personajes a cargo de actores y actrices, bajo la dirección de Luisina González y con el apoyo de Darío Sabatini.

La visita concluyó en el Salón de Actividades Artísticas Culturales, lugar que reúne a bailarines de danza contemporánea, quienes ensayan las coreografías creadas por Leticia Chiapero.

Durante el recorrido, el Intendente Aguilera destacó la importancia de la Vendimia para el departamento, “Para nosotros palpitar Vendimia es volver a nuestras raíces, afirmar lo que somos los tupungatinos, nuestra historia, nuestra cultura y nuestra producción, que hoy nos representa con los vinos de altura. Es una fiesta que implica esfuerzo, trabajo y también un derrame económico para todo el departamento”.

Además, recordó la agenda vendimial e invitó a vecinos y turistas a participar:

image

Fiesta de la Vendimia de Tupungato

  • Vía Blanca: 1 de febrero, 21.30 horas, por Avenida Belgrano
  • Fiesta Central: 7 de febrero, desde las 20.00 horas, en el Teatro del Camping Municipal
  • Bendición de los Frutos: 21.00 horas
  • Libreto Vendimial y Coronación: 22.00 horas

Por su parte, la Directora de Cultura, expresó que ya se vive intensamente el camino hacia la fiesta máxima, “Vamos a tener más de 250 artistas en escena, entre contemporáneo, teatro, folklore y otras expresiones. Hay un enorme trabajo detrás y estamos muy felices de poder brindar un espectáculo de calidad para los tupungatinos y para quienes nos visiten”.

Pinti también destacó al staff que da forma a la Vendimia: Dirección General Héctor Gomina y Virginia -Pili- Páes, Guión de Alicia Casares, Dirección Actoral de Luisina González y el trabajo de coreógrafos y artistas locales.

La Vendimia departamental “Historias de pueblo y vecinos” contará, a través de la danza, el teatro y la música, los orígenes de Tupungato y su presente, reflejando valores como la solidaridad, el esfuerzo y el trabajo que han construido un departamento pujante y emblema de los vinos de altura.

