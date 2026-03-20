20 de marzo de 2026
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Laguna del Diamante

Nevada tardía obliga al cierre de la Laguna del Diamante

La medida responde a un pronóstico meteorológico que complica los accesos y pone en riesgo la seguridad en la zona.

Nevada tardía obliga al cierre de la Laguna del Diamante

Nevada tardía obliga al cierre de la Laguna del Diamante

Por Sitio Andino Sociedad

La Laguna del Diamante, uno de los destinos naturales más emblemáticos del Valle de Uco, cierra sus puertas este sábado 21 de marzo debido a una nevada tardía que afecta las condiciones de acceso y seguridad en la zona.

La medida se tomó de manera preventiva, con el objetivo de resguardar tanto a visitantes como al personal que trabaja en el lugar, ante el impacto de las condiciones climáticas adversas.

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El fenómeno sorprende por la época del año, ya que marzo suele marcar el cierre progresivo de la temporada estival, pero no es habitual la ocurrencia de nevadas de esta magnitud en estas fechas.

Las autoridades indicaron que cualquier novedad sobre la reapertura o cambios en la situación será comunicada a través de los canales oficiales. Mientras tanto, se recomienda a quienes tenían previsto visitar el lugar mantenerse informados y reprogramar sus actividades.

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A su vez, Defensa Civil de Mendoza este viernes emitió una alerta amarilla por nevadas en cordillera norte y del Valle de Uco, las cuales podrían llegar a la Laguna del Diamante.

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Horarios de ingreso a la Laguna del Diamante

En marzo, el ingreso será de 8 a 16 para las visitas diurnas y hasta las 18 para quienes opten por pernoctar.

Cómo llegar a la Laguna del Diamante

Ubicada a 220 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mendoza, en el departamento de San Carlos, la Laguna del Diamante se encuentra a 3.300 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera principal, a los pies del volcán Maipo, de 5.323 metros de altura. El tiempo estimado de viaje desde la capital provincial es de aproximadamente cuatro horas.

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