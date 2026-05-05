Celiaquía en adultos: por qué se diagnostica tarde y cuáles son sus síntomas

No es solo comida: el impacto emocional de descubrir celiaquía en la adultez.

Cada 5 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Celiaquía , una fecha que busca visibilizar una condición que, aunque frecuente, presenta una problemática que puede retrasar el tratamiento correspondiente: el diagnóstico tardío. Esta enfermedad autoinmune vinculada al consumo de gluten , puede pasar desapercibida durante años y afectar seriamente la calidad de vida .

La celiaquía es una enfermedad autoinmune caracterizada por la intolerancia permanente al gluten , una proteína presente en trigo, avena, cebada y centeno (TACC). Cuando una persona celíaca consume estos alimentos, se produce un daño en el intestino delgado que impide la correcta absorción de nutrientes , afectando múltiples funciones del organismo. El único tratamiento disponible es una dieta estricta sin gluten de por vida , basada en alimentos libres de gluten (ALG).

Por qué hoy, 5 de mayo, se recuerda el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca

En Argentina, la Ley 26.947 establece la adhesión al Día Mundial de la Celiaquía , impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), reforzando la necesidad de concientizar sobre una patología que afecta que puede manifestarse en cualquier etapa de la vida.

Uno de los principales desafíos es el diagnóstico tardío . Según datos de la ANMAT y el Ministerio de Salud, la enfermedad afecta a 1 de cada 167 adultos y a 1 de cada 79 niños , aunque se estima que al menos el 80% de los casos no están diagnosticados .

En diálogo con SITIO ANDINO, la gastroenteróloga Analía Astudillo —especialista en celiaquía—, explicó que este retraso suele estar vinculado a la diversidad de síntomas. “La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune que puede presentarse en cualquier momento de la vida. El diagnóstico tardío muchas veces se debe a que el paciente presenta síntomas diversos, inespecíficos, variados, que llevan a pensar previamente en otras patologías”, señaló.

celiaquía En la actualidad, la celiaquía es la enfermedad intestinal crónica más frecuente.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

dolor abdominal,

anemia,

cefaleas,

irritabilidad,

estreñimiento,

pérdida de peso,

problemas de crecimiento en niños.

No obstante, la especialista remarcó que no existe un único signo distintivo: “Es una enfermedad generalmente polisintomática, y no hay un síntoma específico que nos lleve a sospecharla inicialmente”. Incluso, existen casos asintomáticos, detectados principalmente en familiares de personas diagnosticadas.

El impacto de no detectar la enfermedad a tiempo puede ser significativo. Astudillo advirtió que la falta de tratamiento adecuado afecta la nutrición y múltiples sistemas del cuerpo: “Puede generar anemias, osteopenia u osteoporosis, trastornos en piel, pelo y uñas, alteraciones dentarias y disminución de la masa muscular”. Además, a nivel inmunológico, puede favorecer la aparición de otras enfermedades autoinmunes, como trastornos tiroideos.

Existen también grupos de riesgo en los que se recomienda una búsqueda activa de la enfermedad, incluso sin síntomas digestivos claros. Entre ellos se encuentran los familiares de primer grado de personas celíacas, pacientes con diabetes tipo 1, otras enfermedades autoinmunes y personas con síndrome de Down o Turner.

La carga emocional de la celiaquía

Más allá de lo físico, el diagnóstico también tiene un fuerte impacto en la salud emocional, sobre todo en adolescentes y adultos. “La falsa expectativa de no poder hacer una vida normal puede influir negativamente, generando ansiedad, frustración e incluso depresión”, explicó la especialista. Este aspecto puede influir directamente en la adherencia al tratamiento.

Seguridad del paciente.jpg Especialistas destacan la importancia de la detección temprana y los controles médicos, ya que un diagnóstico oportuno permite iniciar el tratamiento adecuado y prevenir complicaciones a largo plazo.

Frente a este escenario, los especialistas destacan la importancia de un abordaje interdisciplinario que incluya acompañamiento médico, nutricional y psicológico. “Es clave validar lo que el paciente siente, acompañarlo y entender que, aunque no se elige, es completamente posible llevar una vida normal, saludable y sin gluten”, concluyó Astudillo.

En este Día Mundial de la Celiaquía, el mensaje es claro: prestar atención a los síntomas, evitar la naturalización del malestar y consultar a tiempo puede marcar la diferencia en la calidad de vida de miles de personas.