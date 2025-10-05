5 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Saludable

Alimentación sin gluten en Mendoza: opciones y restaurantes aptos para celíacos

La alimentación sin tacc se consolida en Mendoza como un polo de opciones gastronómicas seguras y de alta calidad para la comunidad celíaca.

&nbsp;Alimentación sin gluten en Mendoza: opciones y restaurantes aptos para celíacos.

 Alimentación sin gluten en Mendoza: opciones y restaurantes aptos para celíacos.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Las alternativas de una alimentación sin gluten en la provincia de Mendoza ha evolucionado de manera significativa. De ser una limitación para muchas personas diagnosticadas pasó a ser una oferta gastronómica cada vez más amplia, segura y de calidad. Emprendedores como "Pazza Pastas", "Somos sin TACC" y "Zero Gluten" lideran esta transformación.

Lo que alguna vez se asoció con pocas opciones, hoy se transformó gracias a emprendedores y restaurantes que entienden la celiaquía no solo como una restricción, sino como la oportunidad de crear productos deliciosos y listos para disfrutar.

Lee además
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
alimentos, gluten, celiaquía, dieta, salud, pan, harina.jpg
Las opciones de una alimentación sin gluten han proleferado en la provincia de Mendoza.

Las opciones de una alimentación sin gluten han proleferado en la provincia de Mendoza.

Alimentación sin gluten: qué es la celiaquía y cómo se diagnostica

La celiaquía es una enfermedad autoinmune crónica que afecta al intestino delgado, provocada por la ingesta de gluten (proteína presente en el TACC: Trigo, Avena, Cebada y Centeno). Esta reacción daña el intestino y dificulta la absorción de nutrientes.

Diagnóstico: los pasos clave

  • Análisis de Sangre: se detectan anticuerpos específicos ante la sospecha de síntomas (digestivos, anemia, etc.).

  • Biopsia Intestinal: se confirma el diagnóstico observando el daño en el intestino delgado mediante una endoscopía.

Un dato a tener en cuenta es que el paciente no debe suspender la ingesta de gluten antes de realizarse estos estudios, ya que podría invalidar los resultados.

celiacos, productos sin gluten, almacen para alimentos, precios, canasta familiar
La celiaquía es una enfermedad autoinmune crónica.

La celiaquía es una enfermedad autoinmune crónica.

Pazza Pastas, emprendimientos con sello propio

El mercado sin TACC en Mendoza está impulsado por historias personales que garantizan el compromiso con la seguridad alimentaria, uno de los mayores desafíos para la comunidad celíaca: evitar la contaminación cruzada.

Fabricio Angeli, dueño de Pazza Pastas, convirtió una necesidad familiar en un proyecto exitoso ubicado en Dorrego. “El local nació porque mi esposa es celíaca desde hace 5 años”, contó Fabricio en diálogo con Sitio Andino.

Así fue como en plena pandemia de coronavirus, y con su formación como Técnico en Gestión Gastronómica, decidió incursionar en la elaboración de pastas, motivado por la dificultad de su esposa para encontrar opciones ricas y de calidad.

Emprendimiento pazza pastas, sin gluten, celiacos
Fabricio Angeli, en plena elaboraicón de los productos.

Fabricio Angeli, en plena elaboraicón de los productos.

A la hora de elaborar sus productos, el empresario destacó la importancia de los cuidados totales en la elaboración, usando primeras marcas y las mejores verduras para garantizar sabor y calidad.

El emprendimiento ofrece 12 variedades de pastas y se expande a productos listos para consumir, como farinatta, lasagna y quichés (jamón cocido, pategrass y mozzarella; o pollo y brócoli), apuntando a la creciente demanda de alimentos fáciles y rápidos para el día a día.

Emprendimiento pazza pastas, sin gluten, celiacos

"Somos sin TACC": el origen de una cocina 100% segura

Para Estefanía Arce, de "Somos sin TACC", el diagnóstico de celiaquía de su hija fue el motor de su emprendimiento. Tras un largo y difícil proceso de diagnóstico, Estefanía se volvió autodidacta en la cocina libre de gluten.

  • Foco en la seguridad casera: "Mi espacio es libre de gluten, no existe contaminación cruzada en mi casa," asegura, ofreciendo un plus de cocina casera y seguridad.

tarta sin tacc
Estefanía ofrece la elaboración de productos caseros y con gran seguridad.

Estefanía ofrece la elaboración de productos caseros y con gran seguridad.

  • Oferta dferenciada: su propuesta se enfoca en multiproductos y busca llenar un vacío en el mercado: apanados (milanesas, nuggets y hamburguesas de pollo y legumbres), productos que a menudo son difíciles de encontrar con garantías de inocuidad.

milanesas sin tacc
Con su emprendimiento, Estefanía busca llenar un vacío en el mercado: los apanados.

Con su emprendimiento, Estefanía busca llenar un vacío en el mercado: los apanados.

"Zero Gluten", con un escenario de cambios

Si bien la oferta de productos sin gluten crece, el rubro de los restaurantes enfrenta desafíos, aunque la demanda de opciones seguras sigue en aumento.

"Zero Gluten", liderado por Mariano Carral y Evangelina Gulino, fue pionero en ofrecer un local gastronómico dedicado exclusivamente a la alimentación para celíacos. Sin embargo, los altos costos operativos y la disminución del turismo llevaron a una reestructuración.

zero gluten 2
Zero Gluten reformula su restó gastronómico y ofrecerá viandas para llevar.

Zero Gluten reformula su restó gastronómico y ofrecerá viandas para llevar.

  • Un giro necesario: "Hemos decidido cerrar el restaurante... para dedicarnos exclusivamente a la elaboración y venta de viandas", explicó Carral, señalando la necesidad de achicar costos para mantener una propuesta 100% segura.

  • Servicio integral: a pesar del cierre del local, la marca mantiene su servicio de viandas empresariales y la operación de food trucks aptos para celíacos en eventos, con el objetivo de que este público "coma igual que el resto" y evalúa expandir su presencia en lugares clave como el Parque General San Martín.

Embed

Otros restaurantes y cafeterías destacadas en Mendoza

La búsqueda de un lugar seguro para comer no termina con los emprendedores. La provincia cuenta con otros puntos de referencia muy valorados por la comunidad celíaca:

  • Enebro: un "paraíso seguro" en el centro con pizzas, focaccias y sándwiches de milanesas, todo libre de gluten.
  • Olive Gluten Free: es reconocido por ser uno de los primeros y ofrece desde medialunas hasta pastas.
  • Atípico: ofrece un menú adaptado a la alimentación sin gluten, destacándose por sus alfajores y cheesecakes sin TACC.
  • KINWA: ofrece panificados, pastelería, tartas, pizzas y pastas, todos 100% sin gluten. Ideal para comprar provisiones o llevar algo para el viaje.

El panorama sin TACC en Mendoza es un reflejo del crecimiento a nivel nacional: hay más opciones, y la competencia obliga a priorizar no solo el sabor, sino la seguridad.

Temas
Seguí leyendo

La Escuela Técnica Izsaky de Malargüe impulsa acciones solidarias y ecológicas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre

Educación: la DGE confirmó el cronograma de ingreso a primer grado 2026

Miles de fieles en Luján: el arzobispo reclamó compromiso y advirtió por la pobreza y el narcotráfico

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 5 de octubre

Último día de la Feria del Libro: así será la jornada de cierre este domingo

Alerta amarilla por vientos y Zonda en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará

5 de octubre: por qué se recuerda el Día del Camino y de la Educación Vial en Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Internacional Los Libertadores. Conocé cómo se encuentra este domingo 5 de octubre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 5 de octubre

Las Más Leídas

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje
En plena vía pública

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA FAMILIAR

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Paso Internacional Los Libertadores. Conocé cómo se encuentra este domingo 5 de octubre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 5 de octubre

Rige un alerta amarilla por fuertes vientos en algunas zonas de Mendoza este domingo.
Atención

Alerta amarilla por vientos y Zonda en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará

Desaparición en Godoy Cruz: buscan el paradero de un hombre de 34 años
Búsqueda

Desaparición en Godoy Cruz: buscan el paradero de un hombre de 34 años

Te Puede Interesar

Cómo se combate el narcotráfico en la provincia de Mendoza
informe

Narcotráfico en Mendoza: la lucha contra el crimen organizado

Por Pablo Segura
La inacción del 911 despertó el malestar social. El autor del crimen recibió perpetua
Un caso que aún duele

Femicidio de Florencia Romano: el caso que expuso fallas en el 911 y derivó en condenas

Por Carla Canizzaro
 Alimentación sin gluten en Mendoza: opciones y restaurantes aptos para celíacos.
Saludable

Alimentación sin gluten en Mendoza: opciones y restaurantes aptos para celíacos

Por Natalia Mantineo