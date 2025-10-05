Alimentación sin gluten en Mendoza: opciones y restaurantes aptos para celíacos.

Las alternativas de una alimentación sin gluten en la provincia de Mendoza ha evolucionado de manera significativa. De ser una limitación para muchas personas diagnosticadas pasó a ser una oferta gastronómica cada vez más amplia, segura y de calidad . Emprendedores como " Pazza Pastas", "Somos sin TACC" y " Zero Gluten" lideran esta transformación.

Lo que alguna vez se asoció con pocas opciones, hoy se transformó gracias a emprendedores y restaurantes que entienden la celiaquía no solo como una restricción, sino como la oportunidad de crear productos deliciosos y listos para disfrutar.

La celiaquía es una enfermedad autoinmune crónica que afecta al intestino delgado, provocada por la ingesta de gluten (proteína presente en el TACC: Trigo, Avena, Cebada y Centeno). Esta reacción daña el intestino y dificulta la absorción de nutrientes.

Las opciones de una alimentación sin gluten han proleferado en la provincia de Mendoza.

Diagnóstico: los pasos clave

Análisis de Sangre: se detectan anticuerpos específicos ante la sospecha de síntomas (digestivos, anemia, etc.).

Biopsia Intestinal: se confirma el diagnóstico observando el daño en el intestino delgado mediante una endoscopía.

Un dato a tener en cuenta es que el paciente no debe suspender la ingesta de gluten antes de realizarse estos estudios, ya que podría invalidar los resultados.

celiacos, productos sin gluten, almacen para alimentos, precios, canasta familiar La celiaquía es una enfermedad autoinmune crónica. Foto: Cristian Lozano

Pazza Pastas, emprendimientos con sello propio

El mercado sin TACC en Mendoza está impulsado por historias personales que garantizan el compromiso con la seguridad alimentaria, uno de los mayores desafíos para la comunidad celíaca: evitar la contaminación cruzada.

Fabricio Angeli, dueño de Pazza Pastas, convirtió una necesidad familiar en un proyecto exitoso ubicado en Dorrego. “El local nació porque mi esposa es celíaca desde hace 5 años”, contó Fabricio en diálogo con Sitio Andino.

Así fue como en plena pandemia de coronavirus, y con su formación como Técnico en Gestión Gastronómica, decidió incursionar en la elaboración de pastas, motivado por la dificultad de su esposa para encontrar opciones ricas y de calidad.

Emprendimiento pazza pastas, sin gluten, celiacos Fabricio Angeli, en plena elaboraicón de los productos. Foto: Yemel Fil

A la hora de elaborar sus productos, el empresario destacó la importancia de los cuidados totales en la elaboración, usando primeras marcas y las mejores verduras para garantizar sabor y calidad.

El emprendimiento ofrece 12 variedades de pastas y se expande a productos listos para consumir, como farinatta, lasagna y quichés (jamón cocido, pategrass y mozzarella; o pollo y brócoli), apuntando a la creciente demanda de alimentos fáciles y rápidos para el día a día.

Emprendimiento pazza pastas, sin gluten, celiacos Foto: Yemel Fil

"Somos sin TACC": el origen de una cocina 100% segura

Para Estefanía Arce, de "Somos sin TACC", el diagnóstico de celiaquía de su hija fue el motor de su emprendimiento. Tras un largo y difícil proceso de diagnóstico, Estefanía se volvió autodidacta en la cocina libre de gluten.

Foco en la seguridad casera: "Mi espacio es libre de gluten, no existe contaminación cruzada en mi casa," asegura, ofreciendo un plus de cocina casera y seguridad.

tarta sin tacc Estefanía ofrece la elaboración de productos caseros y con gran seguridad.

Oferta dferenciada: su propuesta se enfoca en multiproductos y busca llenar un vacío en el mercado: apanados (milanesas, nuggets y hamburguesas de pollo y legumbres), productos que a menudo son difíciles de encontrar con garantías de inocuidad.

milanesas sin tacc Con su emprendimiento, Estefanía busca llenar un vacío en el mercado: los apanados.

"Zero Gluten", con un escenario de cambios

Si bien la oferta de productos sin gluten crece, el rubro de los restaurantes enfrenta desafíos, aunque la demanda de opciones seguras sigue en aumento.

"Zero Gluten", liderado por Mariano Carral y Evangelina Gulino, fue pionero en ofrecer un local gastronómico dedicado exclusivamente a la alimentación para celíacos. Sin embargo, los altos costos operativos y la disminución del turismo llevaron a una reestructuración.

zero gluten 2 Zero Gluten reformula su restó gastronómico y ofrecerá viandas para llevar.

Un giro necesario: "Hemos decidido cerrar el restaurante... para dedicarnos exclusivamente a la elaboración y venta de viandas ", explicó Carral, señalando la necesidad de achicar costos para mantener una propuesta 100% segura .

Servicio integral: a pesar del cierre del local, la marca mantiene su servicio de viandas empresariales y la operación de food trucks aptos para celíacos en eventos, con el objetivo de que este público "coma igual que el resto" y evalúa expandir su presencia en lugares clave como el Parque General San Martín.

Otros restaurantes y cafeterías destacadas en Mendoza

La búsqueda de un lugar seguro para comer no termina con los emprendedores. La provincia cuenta con otros puntos de referencia muy valorados por la comunidad celíaca:

Enebro: un "paraíso seguro" en el centro con pizzas, focaccias y sándwiches de milanesas, todo libre de gluten.

un "paraíso seguro" en el centro con pizzas, focaccias y sándwiches de milanesas, todo libre de gluten. Olive Gluten Free: es reconocido por ser uno de los primeros y ofrece desde medialunas hasta pastas.

es reconocido por ser uno de los primeros y ofrece desde medialunas hasta pastas. Atípico : ofrece un menú adaptado a la alimentación sin gluten, destacándose por sus alfajores y cheesecakes sin TACC.

: ofrece un menú adaptado a la alimentación sin gluten, destacándose por sus alfajores y cheesecakes sin TACC. KINWA: ofrece panificados, pastelería, tartas, pizzas y pastas, todos 100% sin gluten. Ideal para comprar provisiones o llevar algo para el viaje.

El panorama sin TACC en Mendoza es un reflejo del crecimiento a nivel nacional: hay más opciones, y la competencia obliga a priorizar no solo el sabor, sino la seguridad.