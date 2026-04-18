Con el auge de la alimentación saludable, crece el consumo de hongos en los hogares

A nivel mundial, la comunidad busca una alimentación más saludable y en consecuencia comenzó a incorporar hongos en sus dietas. Antes los champiñones o portobellos solo eran un insumo de restaurantes, pero de a poco ingresaron en los hogares de los argentinos.

El consumo de hongos está en pleno crecimiento, con un incremento que ronda el 6% anual, gracias al cambio de hábitos en pos de la salud. Sin embargo, es un cultivo que tiene sus particularidades.

Los hongos requieren condiciones especiales para su crecimiento y específicamente controladas. La temperatura, la humedad y el dióxido de carbono deben ser regulados para crear las condiciones de desarrollo .

"La producción de hongos es técnicamente compleja y presenta particularidades que la diferencian de otros cultivos. Se desarrolla en ambientes cerrados donde es necesario controlar con precisión variables como la temperatura, la humedad y la ventilación para garantizar el crecimiento adecuado", explicó el gerente general de Hongos del Pilar , Marcos Calderón.

champiñones Hongos del Pilar Gracias al auge de la alimentación saludable, cada vez se consumen más hongos. Hongos del Pilar

Este cultivo no realiza la fotosíntesis, dado que crecen desde un micelio sobre un sustrato preparado especialmente. "Este sistema requiere un manejo constante y especializado, lo que convierte a la actividad en una producción intensiva con fuerte componente técnico", indicó.

Cada etapa requiere de cuidados particulares para el desarrollo correcto de los hongos, pero si se mantienen las condiciones estables, la cosecha se puede continuar durante todo el año y de esta forma hay una oferta permanente en el mercado.

Hongos, mercado argentino y cambio de hábitos

La empresa Hongos del Pilar nació en Buenos Aires hace más de 30 años y domina cerca del 50% del mercado nacional. Actualmente produce más de 2 millones de kilos de champiñones y portobellos de forma anual, pero busca alcanzar los 3 millones en 2030.

Además, cuenta con una red de distribución en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta, Tucumán y la Patagonia. "La compañía forma parte de una categoría en expansión, acompañando la evolución del consumo y posicionando a los hongos como un alimento cada vez más presente en la mesa diaria", expresó Calderón.

Hongos del Pilar champiñones Proyectan mejoras en infraestructura y tecnología para reforzar el abastecimiento al mercado. Hongos del Pilar

El negocio se encuentra en crecimiento de la mano del consumo en aumento y desde la empresa observan un impulso en las provincias del interior debido a que hay más proyectos productivos y una expansión de las empresas relacionadas.

"Hay un mayor interés en alimentos naturales, el avance de dietas con mayor presencia de vegetales y la búsqueda de opciones saludables. En paralelo, la creciente disponibilidad en puntos de venta y su incorporación en preparaciones de consumo cotidiano contribuyen a consolidar su posicionamiento y a ampliar su presencia en la dieta diaria", explicó el Gerente.

Los champiñones y portobellos son bajos en grasas y colesterol, fuente de minerales esenciales y aportan vitamina D2.

La empresa proyecta una inversión de tres millones de dólares durante este año para mejorar su infraestructura y sumar nuevas tecnologías, para alcanzar el objetivo de producir tres millones de kilos anuales en 2030.