Qué promociones y descuentos ofrecen los bancos para el Día del Padre

Se acerca el Día del Padre y las entidades bancarias ofrecen promociones y financiamiento para adquirir el regalo perfecto. Los clientes de diferentes bancos deberán estar atentos a los días en los que los beneficios se activan.

Las entidades bancarias ofrecen descuentos y cuotas dependiendo los segmentos, los días y las formas de pago. Por ejemplo, el Banco Nación tiene promociones mediante BNA+ , MODO, y tarjetas de crédito.

A su vez, quienes abonen con tarjetas Mastercard recibirán un 5% de descuento adicional sin tope , y un 5% extra con un tope de $30.000 por compra, para aquellos clientes que cuenten con tarjetas Signature, Black y Platinum, tanto Visa como Mastercard.

Los días 11 y 12 de junio, habrá un 20% de descuento en indumentaria y shoppings, como también hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Macro, y 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Macro Selecta.

ELEGÍ EL REGALO PARA PAPÁ CON BANCO NACIÓN: DESCUENTOS DE HASTA UN 35% CON "BNA+ MODO" Para el Día del Padre, la entidad ofrece una amplia gama de beneficios en rubros como indumentaria, tecnología, viajes, librerías, perfumerías, abonando a través de "BNA+ MODO", escaneando el… pic.twitter.com/iJd07ap98W

Además, esos dos días habrá hasta 10% de ahorro en perfumerías y hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito Macro y Macro Selecta. Mientras que el 14 de junio habrá una jornada especial para la compra de electrodomésticos con financiamiento hasta en 9 cuotas sin interés, en Frávega, Musimundo y Megatone.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Banco Macro (@bancomacro)

NaranjaX

Por su parte, NaranjaX ofrece diferentes líneas de descuentos y cuotas, por segmento:

Indumentaria: hasta 25% de descuento y tres cuotas sin interés. Tope: $20.000.

hasta 25% de descuento y tres cuotas sin interés. Tope: $20.000. Indumentaria deportiva: 15% de ahorro y seis cuotas sin interés. Tope: $20.000.

15% de ahorro y seis cuotas sin interés. Tope: $20.000. Perfumerías: 10% de descuento y seis cuotas sin interés. Tope: $20.000.

10% de descuento y seis cuotas sin interés. Tope: $20.000. Electro y tecnología: hasta doce cuotas sin interés.

hasta doce cuotas sin interés. Hogar y deco : hasta doce cuotas sin interés.

: hasta doce cuotas sin interés. Supermercados: 25% de descuento los días martes.

Supervielle

El banco Supervielle ofrece hasta nueve cuotas sin interés en locales adheridos de Palmares, del 4 al 30 de junio.