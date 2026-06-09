9 de junio de 2026
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Día del Padre

Qué promociones y descuentos ofrecen los bancos para el Día del Padre

Se acerca el Día del Padre y los principales bancos activaron promociones especiales con descuentos, reintegros y financiación en cuotas sin interés para compras de diferentes productos.

Qué promociones y descuentos ofrecen los bancos para el Día del Padre

Qué promociones y descuentos ofrecen los bancos para el Día del Padre

Foto: Cristian Lozano
 Por Sofía Pons

Se acerca el Día del Padre y las entidades bancarias ofrecen promociones y financiamiento para adquirir el regalo perfecto. Los clientes de diferentes bancos deberán estar atentos a los días en los que los beneficios se activan.

Qué promociones ofrecen los bancos para el Día del Padre

Banco Nación

  • Del 5 al 9 de junio: en Tienda BNA+, se podrá acceder a productos en 24 cuotas sin interés pagando con BNA+ MODO. Además, quienes perciban sus haberes en la entidad contarán con un 20% de descuento, con un tope de $15.000 por cliente.
  • Del 8 al 14 de junio: en BNA Viajes+, ofrece el beneficio especial de hasta 6 cuotas sin interés, en hoteles y paquetes para sorprender a papá con un viaje especial, y abonas a través de BNA+ MODO, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.
  • Del 16 al 21: en shoppings y comercios adheridos, hasta 35% de descuento y 9 cuotas sin interés. En rubro indumentaria, perfumerías y librerías tendrán descuentos de 25% y cuotas: en el rubro indumentaria y perfumerías, la promoción contempla un tope de reintegro de $30.000 por compra y hasta 9 cuotas sin interés, mientras que en librerías, el beneficio incluye un tope de reintegro de $10.000 por compra y hasta 3 cuotas sin interés.

A su vez, quienes abonen con tarjetas Mastercard recibirán un 5% de descuento adicional sin tope, y un 5% extra con un tope de $30.000 por compra, para aquellos clientes que cuenten con tarjetas Signature, Black y Platinum, tanto Visa como Mastercard.

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Banco Macro

Los días 11 y 12 de junio, habrá un 20% de descuento en indumentaria y shoppings, como también hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Macro, y 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Macro Selecta.

Además, esos dos días habrá hasta 10% de ahorro en perfumerías y hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito Macro y Macro Selecta. Mientras que el 14 de junio habrá una jornada especial para la compra de electrodomésticos con financiamiento hasta en 9 cuotas sin interés, en Frávega, Musimundo y Megatone.

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NaranjaX

Por su parte, NaranjaX ofrece diferentes líneas de descuentos y cuotas, por segmento:

  • Indumentaria: hasta 25% de descuento y tres cuotas sin interés. Tope: $20.000.
  • Indumentaria deportiva: 15% de ahorro y seis cuotas sin interés. Tope: $20.000.
  • Perfumerías: 10% de descuento y seis cuotas sin interés. Tope: $20.000.
  • Electro y tecnología: hasta doce cuotas sin interés.
  • Hogar y deco: hasta doce cuotas sin interés.
  • Supermercados: 25% de descuento los días martes.

Supervielle

El banco Supervielle ofrece hasta nueve cuotas sin interés en locales adheridos de Palmares, del 4 al 30 de junio.

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