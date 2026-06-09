Qué promociones y descuentos ofrecen los bancos para el Día del Padre

Se acerca el Día del Padre y las entidades bancarias ofrecen promociones y financiamiento para adquirir el regalo perfecto. Los clientes de diferentes bancos deberán estar atentos a los días en los que los beneficios se activan.
Se acerca el Día del Padre y los principales bancos activaron promociones especiales con descuentos, reintegros y financiación en cuotas sin interés para compras de diferentes productos.
Se acerca el Día del Padre y las entidades bancarias ofrecen promociones y financiamiento para adquirir el regalo perfecto. Los clientes de diferentes bancos deberán estar atentos a los días en los que los beneficios se activan.
Las entidades bancarias ofrecen descuentos y cuotas dependiendo los segmentos, los días y las formas de pago. Por ejemplo, el Banco Nación tiene promociones mediante BNA+, MODO, y tarjetas de crédito.
A su vez, quienes abonen con tarjetas Mastercard recibirán un 5% de descuento adicional sin tope, y un 5% extra con un tope de $30.000 por compra, para aquellos clientes que cuenten con tarjetas Signature, Black y Platinum, tanto Visa como Mastercard.
Los días 11 y 12 de junio, habrá un 20% de descuento en indumentaria y shoppings, como también hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Macro, y 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Macro Selecta.
Además, esos dos días habrá hasta 10% de ahorro en perfumerías y hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito Macro y Macro Selecta. Mientras que el 14 de junio habrá una jornada especial para la compra de electrodomésticos con financiamiento hasta en 9 cuotas sin interés, en Frávega, Musimundo y Megatone.
Por su parte, NaranjaX ofrece diferentes líneas de descuentos y cuotas, por segmento:
El banco Supervielle ofrece hasta nueve cuotas sin interés en locales adheridos de Palmares, del 4 al 30 de junio.