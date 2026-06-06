6 de junio de 2026
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Banco de la Nación Argentina

Banco Nación lanzó promociones por el Día del Padre 2026: qué comprar en 24 cuotas sin interés

El Banco Nación lanzó una campaña especial con financiación y descuentos en tecnología, hogar y deportes. Hasta cuándo podés aprovecharla y en qué productos.

Banco Nación lanzó promociones por el Día del Padre 2026: qué comprar en 24 cuotas sin interés

Banco Nación lanzó promociones por el Día del Padre 2026: qué comprar en 24 cuotas sin interés

 Por Soledad Maturano

El próximo domingo 21 de junio se celebrará en todo el territorio nacional el Día del Padre. Con el propósito de agasajarlos, diversas promociones comienzan a ganar terreno en el mercado. En este marco, el Banco Nación lanzó descuentos especiales en productos clave que estarán vigentes por cinco días: desde el 5 hasta el 9 de junio inclusive.

Cómo es la promoción del Banco Nación por el Día del Padre

A través de la Tienda BNA, la entidad financiera ofrece los siguientes beneficios:

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El 21 de junio se celebra el Día del Padre en Argentina y Banco Nación ya impulsa descuentos por la fecha.

El 21 de junio se celebra el Día del Padre en Argentina y Banco Nación ya impulsa descuentos por la fecha.

Qué productos están en promoción por el Día del Padre en Tienda BNA

La mayoría de los artículos con descuento están vinculados a la tecnología, las herramientas para el hogar y la actividad física.

Algunas de las opciones disponibles -todas con 24 cuotas sin interés y con descuentos- son:

  • Celular Xiaomi Redmi Note 14 Pro (8GB / 256GB): $838.399 (ya contiene el15% off).

  • Tablet Samsung Galaxy Tab A11 (8.7" / 4GB / 64GB): $349.999 (20% off).

  • E-reader Amazon Kindle 11Th (16GB): $332.482 (34% off).

  • Soldadora Inverter Bron By Gadnic 100A eléctrica: $90.949 (23% off).

  • Mini motosierra eléctrica Gadnic inalámbrica: $124.049 (23% off).

  • Taladro Gamma 850W (13mm): $109.740 (23% off).

  • Monopatín eléctrico Xiaomi 6 Lite 500W: $999.999 (20% off).

  • Afeitadora Philips: $78.999 (20% off).

  • Bicicleta Nordic Mtb R29: $336.799 (15% off).

  • Cinta caminadora Noga eléctrica: $722.999 (15%off).

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Tecnología, deporte y herramientas entre las promos del Banco Nación.

Tecnología, deporte y herramientas entre las promos del Banco Nación.

Así, el Banco Nación promueve una oportunidad para anticiparse a las compras del Día del Padre con financiación a largo plazo. Los interesados tienen tiempo hasta el próximo 9 de junio para acceder a estos valores y cuotas exclusivas a través de la web de la entidad.

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