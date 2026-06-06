Banco Nación lanzó promociones por el Día del Padre 2026: qué comprar en 24 cuotas sin interés

El próximo domingo 21 de junio se celebrará en todo el territorio nacional el Día del Padre . Con el propósito de agasajarlos, diversas promociones comienzan a ganar terreno en el mercado. En este marco, el Banco Nación lanzó descuentos especiales en productos clave que estarán vigentes por cinco días: desde el 5 hasta el 9 de junio inclusive.

A través de la Tienda BNA, la entidad financiera ofrece los siguientes beneficios:

El 21 de junio se celebra el Día del Padre en Argentina y Banco Nación ya impulsa descuentos por la fecha.

Esta promoción es válida únicamente para clientes del Banco Nación . Cabe destacar que también se encuentran disponibles otros productos seleccionados cuyos descuentos superan ampliamente el 20%.

20% de descuento (con un tope de reintegro de $15.000 por cliente).

Qué productos están en promoción por el Día del Padre en Tienda BNA

La mayoría de los artículos con descuento están vinculados a la tecnología, las herramientas para el hogar y la actividad física.

Algunas de las opciones disponibles -todas con 24 cuotas sin interés y con descuentos- son:

Celular Xiaomi Redmi Note 14 Pro (8GB / 256GB): $838.399 (ya contiene el15% off).

Tablet Samsung Galaxy Tab A11 (8.7" / 4GB / 64GB): $349.999 (20% off).

E-reader Amazon Kindle 11Th (16GB): $332.482 (34% off).

Soldadora Inverter Bron By Gadnic 100A eléctrica: $90.949 (23% off).

Mini motosierra eléctrica Gadnic inalámbrica: $124.049 (23% off).

Taladro Gamma 850W (13mm): $109.740 (23% off).

Monopatín eléctrico Xiaomi 6 Lite 500W: $999.999 (20% off).

Afeitadora Philips: $78.999 (20% off).

Bicicleta Nordic Mtb R29: $336.799 (15% off).

Cinta caminadora Noga eléctrica: $722.999 (15%off).

dia del padre 2026 tarjeta regalo Tecnología, deporte y herramientas entre las promos del Banco Nación.

Así, el Banco Nación promueve una oportunidad para anticiparse a las compras del Día del Padre con financiación a largo plazo. Los interesados tienen tiempo hasta el próximo 9 de junio para acceder a estos valores y cuotas exclusivas a través de la web de la entidad.