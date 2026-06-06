Banco Nación lanzó promociones por el Día del Padre 2026: qué comprar en 24 cuotas sin interés

El próximo domingo 21 de junio se celebrará en todo el territorio nacional el Día del Padre. Con el propósito de agasajarlos, diversas promociones comienzan a ganar terreno en el mercado. En este marco, el Banco Naciónlanzó descuentos especiales en productos clave que estarán vigentes por cinco días: desde el 5 hasta el 9 de junio inclusive.
Cómo es la promoción del Banco Nación por el Día del Padre
A través de la Tienda BNA, la entidad financiera ofrece los siguientes beneficios:
dia del padre 2026 hijo padre abuelo abrazo
El 21 de junio se celebra el Día del Padre en Argentina y Banco Nación ya impulsa descuentos por la fecha.
Hasta 24 cuotas sin interés.
20% de descuento (con un tope de reintegro de $15.000 por cliente).
Tecnología, deporte y herramientas entre las promos del Banco Nación.
Así, el Banco Nación promueve una oportunidad para anticiparse a las compras del Día del Padre con financiación a largo plazo. Los interesados tienen tiempo hasta el próximo 9 de junio para acceder a estos valores y cuotas exclusivas a través de la web de la entidad.