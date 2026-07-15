15 de julio de 2026
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Atención clientes de Banco Nación: así funciona el beneficio en farmacias

Banco Nación dio a conocer una promoción en farmacias destinada a sus clientes. Conocé quiénes pueden acceder, los requisitos y cómo aprovechar este beneficio.

Atención clientes de Banco Nación: así funciona el beneficio en farmacias

Atención clientes de Banco Nación: así funciona el beneficio en farmacias

 Por Juan Pablo Strappazzon

Como es habitual, el Banco Nación continúa ofreciendo promociones y ventajas exclusivas para quienes utilizan sus servicios todos los días. En esta ocasión, la entidad financiera anunció a través de su sitio web una promoción en farmacias que muchos clientes ya comenzaron a aprovechar.

Beneficio del Banco Nación en farmacias: cómo pueden aprovecharlo jubilados y clientes

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Cómo acceder al beneficio en farmacias de Banco Nación y cuáles son los requisitos

El Banco Nación mantiene una promoción vigente en farmacias adheridas que permite acceder a compras en 3 cuotas sin interés. El beneficio está dirigido a clientes que cumplan con las condiciones establecidas, entre ellos jubilados y adultos mayores, y puede utilizarse en comercios como Farmacia Del Puente, Farmacity y Farmacia Del Águila S.A., además de otros establecimientos participantes.

La propuesta estará disponible hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá aplicarse únicamente los días lunes. Desde la entidad señalaron que la iniciativa apunta a brindar más opciones para la compra de medicamentos y artículos de farmacia.

Para acceder, los clientes deben contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito del Banco Nación. El pago puede efectuarse mediante el escaneo del código QR en los comercios adheridos o a través de la aplicación oficial del banco.

Además de este beneficio en farmacias, el Banco Nación ofrece otras promociones vigentes en diferentes rubros. Entre las más destacadas se encuentran las destinadas a compras para construcción y hogar. Podés conocer todos los detalles haciendo clic aquí.

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