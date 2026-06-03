Banco Nación lanzó un beneficio para jubilados y clientes: promoción en hogar y construcción

El Banco Nación suele ofrecer distintas promociones y beneficios para quienes utilizan sus servicios de manera habitual. En esta oportunidad, la entidad anunció a través de su sitio oficial un beneficio especial para la compra de artículos para el hogar y materiales de construcción .

El Banco Nación lanzó una nueva promoción para la compra de artículos para el hogar y materiales de construcción, que estará disponible durante las próximas semanas. A través de esta iniciativa, los clientes podrán financiar sus compras en 3, 6 o 12 cuotas sin interés, según el comercio adherido .

Entre las firmas participantes se encuentran Easy, Samaco y Arredo, entre otras. El listado completo de locales puede consultarse en el sitio oficial de la entidad bancaria para conocer todas las opciones disponibles.

La propuesta busca facilitar el acceso a productos para el hogar y acompañar a los consumidores en sus proyectos de equipamiento, refacción o mejora de sus viviendas. El beneficio estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá utilizarse todos los días durante ese período.

Para acceder al beneficio es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación. Las compras pueden realizarse escaneando el código QR disponible en los comercios adheridos o directamente desde la aplicación oficial del banco.

La entidad financiera también cuenta con otras promociones vigentes para las próximas semanas, pensadas para que los usuarios accedan a descuentos en distintos rubros. Entre ellas se destacan beneficios en supermercados, ópticas, farmacias y combustibles. Podés conocer todos los detalles haciendo clic aquí.