﻿Mendoza reúne a compradores de China, Reino Unido y otros mercados para potenciar las exportaciones de vino a granel

San Martín fue escenario de una exitosa primera jornada de negocios de Vinexpo Explorer Mendoza 2026 – The Bulk Wine Chapter , el encuentro internacional que busca potenciar el comercio exterior del vino a granel y que reúne a 50 bodegas de todo el país, la mayoría de Mendoza, con 25 compradores internacionales especialmente convocados por ProMendoza, el Gobierno de Mendoza y Vinexposium.

La edición 2026 marca un hito para la industria vitivinícola , ya que es la primera vez que este reconocido formato internacional está dedicado exclusivamente al segmento del vino a granel , un sector estratégico para las exportaciones argentinas. La elección de la Zona Este como sede no es casual: allí se concentra gran parte de las bodegas que lideran las ventas de vino a granel del país.

El encuentro cuenta con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Vino a Granel y durante este martes se desarrolló un intenso programa de degustaciones. Por un lado, el Global Tasting , donde todas las bodegas participantes presentaron sus vinos a los compradores internacionales. Paralelamente se realizó el Silent Tasting , una modalidad en la que los importadores degustan los vinos en silencio, realizando sus propias evaluaciones y anotaciones sin interrupciones. también se visitaron distintas bodegas de la zona que sirvieron como anfitriones para los visitantes.

Vino a granel mendocino con proyección mundial

“Estamos muy orgullosos del trabajo realizado por todo el equipo, de la participación de las bodegas, de la calidad de nuestros vinos y del acompañamiento institucional que hizo posible este encuentro. Ver a compradores y productores generando vínculos y oportunidades comerciales es la mejor muestra de que estamos en el camino correcto”, destacó la presidenta de la Unidad ProMendoza, Patricia Giménez. Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Vino a Granel, José Bartolucci, agradeció el esfuerzo conjunto de los organizadores.

“Estamos sumamente agradecidos con ProMendoza, el Gobierno de Mendoza y Vinexposium. Es muy importante haber traído compradores calificados para que conozcan nuestros productores, nuestra región y nuestro clima. De aquí deben surgir oportunidades comerciales que Argentina necesita. Confiamos en que nuestra excelente relación precio-calidad nos permitirá alcanzar resultados comerciales acordes a este gran esfuerzo”, señaló.

Vinexpo Explorer Mendoza 2026 The Bulk Wine Chapter vino a granel Mendoza busca fortalecer las exportaciones de vino a granel. Prensa Gobierno de Mendoza

Qué dijeron los compradores internacionales

Bonnie Li, importadora que llegó desde China, comentó: “Es mi primera visita a Mendoza. Me interesan especialmente los vinos blancos y estoy gratamente sorprendida por la calidad de los pinot que he probado aquí. Antes no imaginaba que Mendoza pudiera producir vinos de este tipo con tan buen nivel”.

Desde el Reino Unido, la Importadora Sarah Benson destacó: “Me sorprendió la calidad y la variedad de los vinos a granel presentados en el evento. Es muy positivo que tengan un espacio propio, porque históricamente existían prejuicios sobre esta categoría. Busco principalmente bonarda, malbec y rosados, segmentos que están creciendo en mi mercado. Ha sido una experiencia muy valiosa”.

Entre las bodegas participantes, Nicolás Bocardo, de Bodega Proemio, remarcó la importancia de mostrar el origen de los vinos argentinos. “Ha sido una experiencia muy positiva porque los compradores pueden conocer de dónde viene el vino argentino. Esto nos posiciona como provincia y como capital del vino. En esta oportunidad presentamos un malbec joven, un blend y un malbec reserva dentro de nuestra división de vinos a granel. Actualmente comercializamos alrededor de 5 millones de litros anuales y contamos con una capacidad instalada de 17 millones de litros”, explicó.

Vinexpo Explorer Mendoza continuará este miércoles con rondas de negocios, degustaciones y visitas a establecimientos productivos, fortaleciendo el posicionamiento internacional de Mendoza y generando nuevas oportunidades para el sector vitivinícola argentino.