Vinexpo Explorer Mendoza 2026: compradores internacionales llegan a la provincia en busca de vino a granel

El vino a granel, un segmento que mueve millones de litros cada año en el comercio internacional , es el protagonista de una nueva edición de Vinexpo Explorer que vuelve a tener a Mendoza como escenario. Durante tres jornadas, compradores de mercados estratégicos y bodegas exportadoras argentinas participan de rondas de negocios, degustaciones y visitas técnicas organizadas por Vinexposium, una de las principales plataformas vitivinícolas del mundo.

La edición 2026, denominada The Bulk Wine Chapter , tiene una particularidad: es la primera vez que Vinexpo Explorer dedica una de sus experiencias exclusivamente al negocio del vino a granel, un mercado que ha ganado relevancia en los últimos años por su capacidad para abastecer grandes volúmenes y responder a la demanda de distintos destinos internacionales.

El vino a granel, un segmento que mueve millones de litros cada año en el comercio internacional, es el protagonista de una edición inédita de Vinexpo Explorer que vuelve a tener a Mendoza como escenario.

El encuentro reúne a 25 importadores provenientes de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania, además de compradores de otros mercados emergentes . Del lado de la oferta participan unas 50 bodegas argentinas especializadas en este segmento, con el objetivo de generar nuevos vínculos comerciales y ampliar oportunidades de exportación.

Qué es Vinexpo Explorer

Vinexpo Explorer es un programa desarrollado por Vinexposium, organizador de algunos de los eventos vitivinícolas más importantes del mundo. A diferencia de las ferias tradicionales, el formato propone llevar a los compradores directamente a las regiones productoras para que conozcan los vinos en su lugar de origen, recorran bodegas y establezcan contactos comerciales de manera más personalizada.

La iniciativa ya se realizó en distintas regiones vitivinícolas de Europa y América del Norte, y en 2025 desembarcó por primera vez en Mendoza con una edición centrada en vinos fraccionados. El resultado de aquella experiencia impulsó a los organizadores a regresar a la provincia con una propuesta aún más especializada.

apertura de Vinexpo Explorer Mendoza 2026 Durante tres jornadas, compradores de mercados estratégicos y bodegas exportadoras argentinas participarán de rondas de negocios, degustaciones y visitas técnicas organizadas por Vinexposium.

El potencial del vino a granel

Aunque suele tener menor visibilidad para el consumidor final, el vino a granel representa una parte importante del comercio internacional de la industria vitivinícola.

Se trata de operaciones de gran escala que permiten abastecer a embotelladores, distribuidores y cadenas comerciales en distintos mercados del mundo.

Embed Mendoza vuelve a estar en el centro de la vitivinicultura mundial. Hoy dimos apertura de Vinexpo Explorer Mendoza 2026: The Bulk Chapter, la primera edición de este reconocido encuentro internacional dedicada exclusivamente al vino a granel. Durante tres días, 50 bodegas… pic.twitter.com/9upQ0xJV1j — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 8, 2026

La apuesta de Vinexpo Explorer por este segmento refleja una tendencia global: la búsqueda de proveedores confiables, con capacidad de producción y calidad sostenida. En ese contexto, Argentina y particularmente Mendoza aparecen como actores con potencial para ampliar su participación en este mercado.

La elección de la provincia también se vincula con su condición de principal polo vitivinícola del país. Concentra gran parte de la producción nacional, cuenta con infraestructura exportadora consolidada y posee una oferta diversa capaz de responder a distintas demandas internacionales.

Mendoza en el radar de los compradores internacionales

Además de las rondas de negocios, la agenda incluye degustaciones profesionales, seminarios y recorridos por establecimientos productivos. La intención es que los compradores puedan conocer de primera mano las características de los vinos argentinos y la capacidad de la industria local para responder a operaciones de gran volumen.

Para Mendoza, la realización de esta nueva edición representa una oportunidad para reforzar su posicionamiento dentro de los principales circuitos internacionales del vino y consolidar los vínculos comerciales generados durante los últimos años.

Con un formato orientado a los negocios y una temática cada vez más relevante para el comercio global, Vinexpo Explorer vuelve a poner a la provincia en el centro de la escena vitivinícola internacional.