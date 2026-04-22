El vino a granel argentino se proyecta al mundo con Vinexpo Explorer en Mendoza

Mendoza se prepara para recibir a la edición Bulk Wine Chapter del Vinexpo Explorer , en su capítulo dedicado al vino a granel, un evento estratégico que busca impulsar la producción local y abrir mercados internacionales . Con actividades en la capital provincial y en San Martín , la iniciativa se presenta como una plataforma clave para el desarrollo comercial del sector.

En diálogo con Aconcagua Radio 90.1 , el presidente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel y el gerente de la entidad brindaron detalles del evento y analizaron el presente productivo del sector vitivinícola .

¡El dúo dinámico del frío! Los vinos perfectos para que tu locro y guisos sean inolvidables

Vinexpo Explorer llega a Mendoza: los detalles del evento

La cita se realizará del 8 al 10 de junio y reunirá a 25 importadores de distintas partes del mundo, con una composición equilibrada entre mercados tradicionales y emergentes. La apertura tendrá lugar en la Bolsa de Comercio de Mendoza, mientras que las jornadas centrales se desarrollarán en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Martín.

El encuentro incluirá catas técnicas en formato “Silent Tasting Room ”, rondas de negocios B2B (Business-to-Business), visitas a bodegas y espacios de networking, con el objetivo de generar vínculos directos entre productores e importadores. La propuesta busca no solo exhibir la calidad del vino mendocino, sino también mostrar su trazabilidad, tecnología y capacidad productiva en origen.

El presidente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel, José Bartolucci, destacó la relevancia del evento: “Es un desafío clave en el contexto actual. Apostamos a ampliar mercados y fortalecer la presencia del vino argentino en el mundo ”. En la misma línea, el gerente de la entidad, José Manuel Palomo, remarcó que la llegada de compradores internacionales “agrega valor a la oferta exportable y posiciona a Mendoza como un actor competitivo ”.

Cámara Argentina de Vinos a Granel El presidente, José Batolucci, y el gerente, Juan José Palomo, de la Cámara Argentina de Vinos a Granel consideran al próximo encuentro desafíante. Foto: Aconcagua Radio

En cuanto al escenario del sector, Palomo explicó que el vino a granel muestra una recuperación segmentada, con un crecimiento sostenido en los vinos genéricos, especialmente blancos. “Hay una fuerte demanda global y estamos recuperando competitividad, aunque el contexto sigue siendo desafiante ”, señaló.

Sobre la competencia internacional, indicaron que Chile, Australia y Sudáfrica son los principales rivales en el hemisferio sur, mientras que el Reino Unido se mantiene como el principal destino de exportación. A su vez, destacaron el interés por mercados no tradicionales como Europa del Este, el norte de África y ciertos países asiáticos.

Respecto a la producción, los especialistas señalaron que la última vendimia registró una caída cercana al 10% en volumen, principalmente por factores climáticos. Sin embargo, coincidieron en que la calidad de los vinos argentinos se mantiene en niveles sobresalientes.

En cuanto al presente económico del sector, subrayaron que la estabilidad resulta un factor clave para el crecimiento exportador, aunque advirtieron que los costos en dólares siguen siendo un desafío. También señalaron una tendencia incipiente hacia vinos de menor graduación alcohólica, aunque aún sin una demanda significativa en el mercado local.

Las inscripciones continúan abiertas a través del sitio web de ProMendoza y los canales oficiales de la Cámara Argentina de Vinos a Granel.

Escuchá la entrevista a los referentes del vino a granel en Aconcagua Radio: