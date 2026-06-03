3 de junio de 2026
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Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza dijo presente en uno de los eventos vitivinícolas más importantes de Chile

Junto al EMETUR, la Municipalidad de Mendoza presentó sus principales atractivos en una de las celebraciones del vino más convocantes de Sudamérica.

La Municipalidad de Mendoza fortalecer la promoción turística de la capital mendocina.

La Municipalidad de Mendoza fortalecer la promoción turística de la capital mendocina.

La participación tuvo como objetivo fortalecer la promoción turística de la capital mendocina y continuar posicionándola como uno de los destinos más atractivos para los viajeros chilenos, uno de los principales mercados emisivos para Mendoza.

Más de 150 mil personas participaron del evento en Chile

La celebración se desarrolló en el Parque Deportivo Estadio Nacional, un moderno complejo urbano y deportivo que recibió a más de 150.000 visitantes durante tres jornadas.

El encuentro reunió a 40 viñas del Valle del Maipo, los 52 municipios de la Región Metropolitana de Santiago, emprendedores, restaurantes de gastronomía típica y foodtrucks, consolidándose como una de las principales vitrinas turísticas y culturales de Chile.

Además, la edición 2026 marcó un récord de convocatoria y ventas, con la comercialización de más de 21.000 copas de degustación, reflejando el creciente interés por las experiencias vinculadas al vino, la gastronomía y el turismo.

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Mendoza mostró su potencial en turismo

En representación de la Ciudad de Mendoza participó el subsecretario de Turismo, Felipe Rinaldo, quien integró el espacio promocional junto al Ente Mendoza Turismo (EMETUR).

Desde allí se brindó información y asesoramiento sobre los principales atractivos turísticos de la provincia y, especialmente, de la capital mendocina, destacando su propuesta cultural, gastronómica, enoturística, hotelera y de servicios.

La participación permitió establecer vínculos con operadores, visitantes y referentes del sector turístico, fortaleciendo la presencia de Mendoza en uno de sus mercados estratégicos.

Una estrategia para seguir creciendo

La presencia de la Ciudad de Mendoza en la Vendimia del Valle de Maipo se suma a las numerosas acciones de promoción desarrolladas en ferias, festivales y encuentros internacionales.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia sostenida destinada a fortalecer la industria turística y hotelera local, generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y continuar posicionando a Mendoza como uno de los destinos más elegidos de Sudamérica.

La cercanía geográfica, los lazos culturales y el creciente intercambio turístico entre ambos países convierten a Chile en un mercado clave para el crecimiento de la actividad turística mendocina.

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