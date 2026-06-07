Qué sugieren los especialistas ante la llegada del fenómeno El Niño

Los fenómenos climáticos son un condicionante constante para el campo y la producción. Con el otoño y el invierno, llega El Niño y desde las entidades nacionales especializadas explicaron qué implica y qué medidas preventivas se pueden tomar.

"Las últimas actualizaciones de los centros internaciones indican que el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur está en formación, con más del 80 % de probabilidades de establecerse durante el periodo junio-agosto. El Niño es, ante todo, un forzante climático que amplifica y regionaliza la variabilidad climática que nuestra región experimenta año tras año", definieron desde el Conicet.

El director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) , Pablo Mercuri, explicó que “se debe tener en cuenta que la señal o impacto de un fenómeno El Niño ya establecido históricamente es diferente para cada región, dado que las diferentes zonas de nuestro país tienen diferente impacto en el régimen de lluvias y temperaturas durante este fenómeno”.

Por su parte, la meteoróloga del Instituto de Clima y Agua del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Natalia Gattinoni, indicó que en el trimestre de julio a agosto se prevé mayor probabilidad de que las precipitaciones acumuladas sean de rango medio a normal e incluso aclaró que "existen áreas del norte de región Pampeana y Cuyo, donde son mayores las probabilidades de transitar un trimestre con precipitaciones normales a inferiores al promedio".

Ante las consecuencias o beneficios que puede traer este fenómeno climático, Mercuri resaltó: "La diferencia entre sufrir daños y pérdidas o capitalizar las oportunidades que generan estos fenómenos depende de tomar decisiones preventivas y planificar con tiempo ”.

ruta 222, las leñas El Niño puede traer mayores nevadas en alta montaña.

Qué se prevé en Mendoza ante la llegada de El Niño

El territorio mendocino no es ajeno a los efectos que podría llegar a tener El Niño en la producción local. En Mendoza se espera que las lluvias y nevadas en alta montaña sean buenas para mejorar el caudal de agua disponible en el verano.

"El Niño es un fenómeno océano-atmosférico: lo que pasa en el mar modifica la atmósfera, y esa interacción puede alterar el sistema climático en regiones muy alejadas del Pacífico ecuatorial”, explicó Ezequiel Toum, científico del Ianigla- Conicet Mendoza, en comunicación con el medio Unidiversidad de la UNCuyo.

Además, indicó que este fenómeno climático "aumenta las chances de una temporada más húmeda en alta montaña, aunque el resultado dependerá de cómo se combinen las condiciones semana a semana”. Mientras que en el llano mendocino, la situación podría ser diferente dado que la aridez típica del invierno podría mantenerse, pero puede aumentar la posibilidad de episodios de viento zonda, cambios bruscos de temperatura y posteriores ingresos de aire frío.

El especialista resaltó que desde 2010, Mendoza sufre una megasequía, que en consecuencia provocó una caída de las nevadas del 30%, con respecto a la media histórica. "La novedad es que las proyecciones muestran una probabilidad superior al 70 % de ingreso a fase Niño durante los próximos meses", aclaró.

Las recomendaciones del INTA a nivel nacional

Para que los productores puedan prevenir los efectos de El Niño, el INTA brindó una serie de aspectos a tener en cuenta:

"En zonas bajas y deprimidas , la prioridad es prevenir y considerar el mayor riesgo de siembras en sectores anegables, monitorear napas, asegurar la evacuación de agua, y en ganadería prever traslado de hacienda y sanidad preventiva",

, la prioridad es prevenir y considerar el mayor riesgo de siembras en sectores anegables, monitorear napas, asegurar la evacuación de agua, y en ganadería prever traslado de hacienda y sanidad preventiva", "En media loma , el escenario es mixto: aprovechar la buena disponibilidad hídrica eligiendo cultivos y fechas de siembra que no queden expuestos a encharcamientos prolongados",

, el escenario es mixto: aprovechar la buena disponibilidad hídrica eligiendo cultivos y fechas de siembra que no queden expuestos a encharcamientos prolongados", En lomas y posiciones bien drenadas, la oportunidad productiva es máxima: concentrar la estrategia agronómica en el rendimiento con decisiones para privilegiar el alto potencial. También son las posiciones y lotes a elegir en planteos ganaderos para la concentración de hacienda ante el eventual anegamiento, para pastoreo diferido o almacenamiento de reservas de pasto".

Además, Mercuri resaltó: "El clima que viene nos pone, una vez más, frente a la necesidad de pensar sistemas de producción y territorios de manera integrada: cada lote dentro de su paisaje, cada establecimiento dentro de su cuenca, cada decisión productiva dentro de un horizonte de planificación agronómica que excede la campaña en curso”.