Invierno atípico en Mendoza: El Niño llega con sequía en el llano y alerta por nevadas.

A días de la llegada del invierno , el Servicio Meteorológico Nacional presentó su Pronóstico climático trimestral para el período junio-julio-agosto de 2026 , y el mapa oficial revela un escenario contundente para la provincia de Mendoza , que se encamina a registrar las mayores anomalías térmicas de toda la Argentina .

Mientras el centro del país y la región pampeana se preparan para un invierno marcadamente húmedo y lluvioso debido a los primeros efectos de la fase cálida de El Niño, Cuyo experimentará una realidad climática completamente diferente y de fuertes contrastes entre las ciudades y la alta montaña .

Invierno en Mendoza: el SMN estableció meses con temperaturas más cálidas, mucha sequía y nevadas.

De acuerdo con el informe técnico del organismo nacional, Mendoza y el norte de la región de Cuyo presentan las probabilidades más altas del país de transitar un invierno con temperaturas superiores a lo normal .

Este calentamiento generalizado se traducirá en una mayor frecuencia de días templados y tardes benignas, alejadas de los crudos fríos tradicionales.

Sin embargo, los meteorólogos advierten un matiz clave para los productores locales: el promedio trimestral elevado no anula la posibilidad de que ocurran irrupciones aisladas de aire polar, capaces de provocar heladas intensas de corta duración.

En lo que respecta al agua, el panorama en las zonas urbanas y los oasis productivos será crítico:

Precipitaciones por debajo de la media: Cuyo se encuentra atravesando su estación seca, pero este año la tendencia se agudiza hacia valores inferiores a los rangos históricos.

Agravamiento de la "megasequía": los especialistas recuerdan que Mendoza arrastra una tendencia sostenida a la baja en sus lluvias desde hace 15 años, un fenómeno complejo que este invierno más seco de lo habitual amenaza con consolidar en el llano.

lluvia, frio, invierno, clima, tiempo, fresco, temperaturas, centro, abrigos, paraguas - 301122 Durante el invierno, Mendoza registrará lluvias por debajo de la media. Foto: Cristian Lozano

La gran incógnita: ¿Qué pasará con la nieve en Mendoza?

La escasez de lluvias en las zonas urbanas enciende alarmas, pero la mirada hidrológica está puesta exclusivamente en la alta montaña.

Aunque el SMN proyecta un llano seco, los antecedentes de años con un fenómeno de El Niño fuerte activo juegan a favor de la alta montaña.

Históricamente, el debilitamiento de los vientos alisios y el calentamiento del Pacífico favorecen el ingreso de frentes húmedos desde el oeste que, al chocar con el cordón montañoso, descargan en forma de intensas tormentas de nieve en la frontera argentino-chilena.

Para Mendoza, este factor es vital: los ríos que abastecen de agua potable y riego a toda la provincia nacen puramente del deshielo. Por lo tanto, la acumulación nívea que se registre en la alta cuenca durante este trimestre será el único escudo disponible para hacer frente a la sequía superficial que pronostica el SMN.

heladas en vallecitos nieve potrerillo 1 Para este invierno prevéen alertas por temporales de nieve en alta montaña. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El contexto global: la advertencia de la OMM

Este panorama local se inscribe en un contexto de profunda preocupación internacional. Esta misma semana, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo científico especializado de la ONU conducido por la argentina Celeste Saulo, anunció que existe un 80% de probabilidad de que El Niño se consolide formalmente entre junio y agosto, pudiendo alcanzar una intensidad fuerte o extrema.

"La ciencia es clara: El Niño está llegando a nuestras puertas en los próximos meses. Las condiciones echarán más leña al fuego de un mundo que se está calentando y su impacto será aún más severo, llegará más lejos y cruzará fronteras con una velocidad devastadora", advirtieron desde las Naciones Unidas.

Las mediciones de la OMM justifican la alarma: entre finales de abril y mediados de mayo de 2026, las temperaturas subsuperficiales del océano Pacífico central se ubicaron más de 6 º por encima de la media, actuando como un potente motor térmico. Las probabilidades de que este episodio de calentamiento global se extienda como mínimo hasta noviembre superan el 90%.

El último gran antecedente de El Niño (2023-2024) fue uno de los cinco más intensos registrados en la historia moderna, impulsando temperaturas globales récord e inundaciones trágicas en la región (como las de Río Grande do Sul en 2024).

Aunque el cambio climático no altera la frecuencia del fenómeno, la OMM resalta que una atmósfera más cálida contiene más energía y humedad, amplificando exponencialmente los impactos extremos.