2 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la Cancillería publicó una guía con requisitos y recomendaciones para los argentinos que viajen

El Gobierno difundió documentos con información clave para quienes planeen asistir a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Cancillería publicó recomendaciones para argentinos que viajen al Mundial 2026.

Cancillería publicó recomendaciones para argentinos que viajen al Mundial 2026.

 Por Cecilia Zabala

A tan solo diez días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la Cancillería argentina publicó una serie de guías oficiales destinadas a los hinchas que planean viajar a Estados Unidos, México y Canadá para seguir a la Selección argentina durante la competencia.

Los documentos reúnen información práctica sobre requisitos de ingreso, documentación obligatoria, normas de conducta, atención médica, seguridad, transporte y acceso a los estadios donde se disputarán los encuentros.

Qué recomienda la Cancillería para viajar al Mundial 2026

Las guías fueron elaboradas en conjunto con las embajadas y consulados argentinos en los tres países anfitriones y contienen recomendaciones específicas para cada destino.

Entre los principales puntos figuran:

  • Requisitos de ingreso y documentación necesaria.
  • Condiciones migratorias vigentes en cada país.
  • Consejos sobre alojamiento y movilidad.
  • Recomendaciones sanitarias y cobertura médica.
  • Normas de seguridad y conducta.
  • Procedimientos para ingresar a los estadios.
  • Información de contacto de consulados y servicios de asistencia.

Desde Cancillería recordaron además que cada viajero debe verificar previamente las condiciones de ingreso de los países que visite y también de aquellos donde realice escalas durante el trayecto.

Los requisitos para ingresar a Estados Unidos

Uno de los aspectos más importantes para los argentinos que planean asistir al Mundial será cumplir con los requisitos migratorios de Estados Unidos, país que albergará la mayor cantidad de partidos del certamen.

Según la guía oficial, los viajeros deberán contar con pasaporte vigente y la visa correspondiente para ingresar como turistas. Además, se recomienda que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses desde la fecha de ingreso al país.

Las autoridades también aconsejan contratar un seguro médico debido a los elevados costos de la atención sanitaria en territorio estadounidense.

Canadá y México también tendrán requisitos específicos

En el caso de Canadá, Cancillería aclaró que no existirá una visa especial para el Mundial. Los argentinos podrán ingresar como turistas mediante una visa de visitante o una autorización electrónica de viaje (eTA), según cada situación particular.

Para México, las recomendaciones apuntan especialmente a revisar con anticipación la documentación migratoria exigida y verificar las condiciones de permanencia permitidas para turistas.

Las guías también incluyen advertencias sobre posibles estafas vinculadas a la venta de entradas, reservas de alojamiento y paquetes turísticos no oficiales.

Cuándo se jugará el Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y será la primera edición organizada de manera conjunta por tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

El torneo contará con 16 ciudades sede y marcará además el estreno del formato ampliado de 48 selecciones.

Según la información difundida por Cancillería, la Selección argentina disputará sus encuentros de fase de grupos en territorio estadounidense, con partidos programados en Kansas City y Dallas.

Para acceder a las recomendaciones completas, los viajeros pueden consultar las guías oficiales publicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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En detalle: Mundial de la FIFA 2026 - Guías de recomendaciones de viaje y estadía

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