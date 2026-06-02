2 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la FIFA confirmó cómo vestirá la Selección en la fase de grupos

El equipo de Lionel Scaloni ya tiene definida la indumentaria para enfrentar a Argelia, Austria y Jordania en el duroi Mundial 2026. Mirá los modelos.

La Selección Argentina alternará entre camiseta titular y suplente durante la fase de grupos del Mundial 2026. &nbsp;

La Selección Argentina alternará entre camiseta titular y suplente durante la fase de grupos del Mundial 2026.

 

Por Sitio Andino Deportes

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer las combinaciones oficiales de camiseta, short y medias que utilizará la Selección Argentina en sus primeros tres encuentros del torneo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni alternará entre la ropa titular y la suplente, aunque mantendrá una misma particularidad estética durante toda la primera ronda: pantalones y medias oscuras en cada presentación.

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En el debut frente a Argelia, el conjunto nacional jugará con camiseta titular, short azul oscuro y medias oscuras. Además, Emiliano “Dibu” Martínez utilizará un uniforme completamente naranja.

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Para el segundo compromiso ante Austria, Argentina repetirá prácticamente la misma combinación: camiseta celeste y blanca junto a pantalón y medias azules oscuras. En este caso, el arquero campeón del mundo cambiará de color y vestirá un modelo verde.

En el cierre del grupo frente a Jordania, el seleccionado dejará de lado la camiseta tradicional y utilizará la indumentaria alternativa negra y azul. Tanto el short como las medias serán completamente negras.

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La diferencia con la ropa que Argentina utilizó en Qatar 2022

La principal diferencia respecto al último Mundial será la continuidad estética durante toda la fase de grupos. En Qatar 2022, la Selección Argentina fue modificando distintas combinaciones de shorts y medias según el rival. Frente a Arabia Saudita, el equipo utilizó camiseta celeste y blanca junto a medias oscuras. Luego, ante México, mantuvo el short negro pero cambió las medias por unas blancas debido al contraste visual.

Finalmente, frente a Polonia, el seleccionado utilizó la camiseta suplente azul con detalles violetas y completó el uniforme con short y medias del mismo tono.

En esta edición del torneo, la FIFA ya dejó establecido que el conjunto nacional mantendrá una estética oscura en la parte inferior del uniforme durante toda la primera fase del Mundial 2026.

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La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina:

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  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).
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