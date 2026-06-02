Mundial 2026: la Selección confirmó los horarios de sus últimos amistosos

A menos de dos semanas para el inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina continúa con su preparación en territorio estadounidense y ya quedaron confirmados los horarios de los dos encuentros amistosos previos al debut mundialista. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará llegar con ritmo futbolístico, rodaje competitivo y la base titular definida antes del estreno frente a Argelia por el Grupo J.
Cuándo juega Argentina contra Honduras antes del Mundial 2026
El primer amistoso previo al Mundial se disputará en el Kyle Field, estadio perteneciente a la Universidad de Texas A&M y considerado uno de los recintos deportivos más grandes del país.
El escenario tiene capacidad para 102.733 espectadores sentados, una cifra gigantesca incluso para estándares mundialistas. Allí, el equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará a buscar ritmo de competencia y funcionamiento futbolístico de cara al inicio de la Copa del Mundo.
Además, el cuerpo técnico aprovechará el encuentro para evaluar el estado físico de varios futbolistas que llegan con desgaste después de una extensa temporada europea.