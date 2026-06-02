2 de junio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la Selección confirmó los horarios de sus últimos amistosos

El equipo de Lionel Scaloni jugará ante Honduras e Islandia antes del debut frente a Argelia en el esperado Mundial 2026. Mirá lo que se viene.

La Selección Argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos antes del comienzo del Mundial 2026.

La Selección Argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos antes del comienzo del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

A menos de dos semanas para el inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina continúa con su preparación en territorio estadounidense y ya quedaron confirmados los horarios de los dos encuentros amistosos previos al debut mundialista. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará llegar con ritmo futbolístico, rodaje competitivo y la base titular definida antes del estreno frente a Argelia por el Grupo J.

El primer amistoso previo al Mundial se disputará en el Kyle Field, estadio perteneciente a la Universidad de Texas A&M y considerado uno de los recintos deportivos más grandes del país.

El escenario tiene capacidad para 102.733 espectadores sentados, una cifra gigantesca incluso para estándares mundialistas. Allí, el equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará a buscar ritmo de competencia y funcionamiento futbolístico de cara al inicio de la Copa del Mundo.

Además, el cuerpo técnico aprovechará el encuentro para evaluar el estado físico de varios futbolistas que llegan con desgaste después de una extensa temporada europea.

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A qué hora juega Argentina vs Islandia

El segundo amistoso de la Selección Argentina será frente a Islandia el martes 9 de junio desde las 22 horas y representará la última prueba formal antes del Mundial.

El encuentro se jugará en el Jordan-Hare Stadium, estadio perteneciente a la Universidad de Auburn, ubicado en el estado de Alabama.

La idea de Lionel Scaloni es utilizar este partido para terminar de definir el posible equipo titular que saldrá a la cancha en el debut frente a Argelia.

Además, el entrenador buscará que el plantel llegue con la mayor cantidad posible de futbolistas en óptimas condiciones físicas luego de una temporada extremadamente exigente.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

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