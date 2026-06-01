Mundial 2026: así juega Argelia, el primer examen de la Selección

Lionel Scaloni analiza el estreno en el Mundial 2026 de la Selección argentina frente a una Argelia renovada y repleta de figuras con presente europeo.

La Selección de fútbol de Argentina comenzará su camino en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio en Kansas City frente a una peligrosa selección de Argelia , que vuelve a la Copa del Mundo tras una profunda renovación futbolística. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a un rival con experiencia europea, presión alta y futbolistas de primer nivel internacional.

Argelia llega al Mundial 2026 con una identidad táctica muy marcada , basada en la intensidad física, la presión alta y las transiciones rápidas. El seleccionado africano dejó atrás su vieja imagen desordenada y ahora exhibe una estructura mucho más europea bajo el mando de Vladimir Petkovic .

El entrenador bosnio-suizo logró transformar rápidamente a los “Zorros del Desierto” después de la salida de Djamel Belmadi. Con sistemas flexibles como el 4-2-3-1 y el 4-3-3 , Argelia apuesta a recuperar rápido la pelota y lastimar por las bandas con extremos veloces y laterales ofensivos.

La clasificación al Mundial fue contundente. Los argelinos dominaron su grupo en las Eliminatorias Africanas y cerraron el proceso con triunfos importantes como el 5-1 ante Mozambique , el 3-1 frente a Botsuana y el decisivo 2-1 sobre Uganda .

Uno de los grandes cambios del ciclo Petkovic fue el orden táctico. Argelia ya no depende únicamente del talento individual: ahora combina despliegue físico, coordinación defensiva y futbolistas acostumbrados a competir en las mejores ligas del planeta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nahuelzn/status/2061109142538920087&partner=&hide_thread=false ¡ARGELIA PRESENTÓ SUS CONVOCADOS AL MUNDIAL!



Vladimir Petkovic oficializó los 26 jugadores que representarán a los Zorros del Desierto en su quinto Mundial.



En este hilo repaso un poco el plantel, cómo juegan y la historia de esta selección! pic.twitter.com/WOrl3i4gos — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) May 31, 2026

Las figuras europeas que amenazan a la Selección argentina

La gran fortaleza de Argelia está en la jerarquía internacional de su plantel. Gran parte de sus futbolistas se formaron o desarrollaron en Europa y actualmente militan en clubes importantes de la Premier League, Bundesliga, Ligue 1 y Serie A. El emblema del equipo sigue siendo Riyad Mahrez. A los 35 años, el ex Manchester City mantiene intacta su calidad técnica y continúa siendo el conductor futbolístico del seleccionado africano. El zurdo maneja las pelotas paradas, los ritmos ofensivos y aporta experiencia en partidos de máxima presión.

Otro nombre destacado es Rayan Aït-Nouri, lateral izquierdo con actualidad en Inglaterra y considerado uno de los defensores más completos de la Premier League. Su velocidad y capacidad ofensiva representan una amenaza constante. En la mitad de la cancha sobresale Ismaël Bennacer, volante del AC Milan que aporta equilibrio, recuperación y salida limpia. Si el mediocampista está físicamente pleno, Argelia gana muchísimo control del juego.

En ataque, el hombre más peligroso aparece como Mohamed Amoura, delantero del Wolfsburgo alemán que atraviesa un gran momento gracias a su velocidad y contundencia frente al arco rival. Además, el plantel cuenta con otros futbolistas de jerarquía como Ramy Bensebaini, Aïssa Mandi, Farès Chaïbi, Amine Gouiri y Saïd Benrahma.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre Argelia y Vladimir Petkovic

Lionel Scaloni ya analizó públicamente el debut mundialista frente a Argelia y dejó en claro que espera un compromiso muy complejo para el campeón del mundo. El entrenador argentino conoce muy bien a Vladimir Petkovic, ya que fue dirigido por él durante su etapa como futbolista en la Lazio italiana.

“Es una buena selección. Tienen grandes jugadores y un semillero muy importante”, expresó Scaloni al referirse al conjunto africano. Incluso recordó con humor su relación con Petkovic durante su paso por Italia: “No me hacía jugar nunca, siempre estaba de suplente”, bromeó el entrenador argentino, quien destacó además las largas charlas futboleras que compartía con el técnico europeo.

Mientras tanto, Argelia ya inició oficialmente su preparación en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa y disputará amistosos importantes antes del Mundial. El primero será frente a Países Bajos en Róterdam, mientras que luego enfrentará a Bolivia ya instalado en Estados Unidos. Todo indica que el debut de Argentina estará lejos de ser sencillo. La velocidad física, la presión intensa y la experiencia europea de Argelia aparecen como desafíos importantes para el conjunto albiceleste en el inicio de la defensa del título.