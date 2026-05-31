Mundial 2026: la Selección viajó a Estados Unidos y ya comenzó el sueño de la cuarta

La Selección Argentina comenzó oficialmente el camino rumbo al Mundial 2026 y ya viajó a Estados Unidos.

La Selección de fútbol de Argentina partió este domingo por la madrugada rumbo a Estados Unidos para comenzar oficialmente la concentración de cara al Mundial 2026 , donde defenderá el título conseguido en Qatar. Una parte importante de la delegación despegó desde Buenos Aires, mientras que varios futbolistas que actúan en Europa y la MLS se incorporarán directamente en territorio norteamericano bajo las órdenes de Lionel Scaloni .

Uno de los focos principales de la concentración estará puesto en la llegada de Lionel Messi , quien se incorporará directamente en Estados Unidos junto a Rodrigo De Paul debido a su cercanía geográfica como jugadores de Inter Miami.

Por otra parte, referentes importantes como Emiliano “Dibu” Martínez y Lisandro Martínez ya emprendieron viaje desde Inglaterra y tienen previsto sumarse al grupo este lunes, cuando comiencen oficialmente los primeros entrenamientos mundialistas.

Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue muy atento la evolución física de algunos futbolistas, especialmente después de la lesión muscular sufrida por Leandro Paredes , quien encendió las alarmas en los últimos días.

Así será el impresionante búnker de Argentina en Kansas

La Albiceleste hará base durante la Copa del Mundo en el moderno Sporting KC Training Centre, complejo perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS e inaugurado en 2018.

El plantel argentino se hospedará en el exclusivo Hotel Origin, un complejo construido recientemente y ubicado a pocos minutos del centro de entrenamiento. El lugar cuenta con gimnasio de última generación, amplios espacios de recuperación y todas las comodidades preparadas especialmente para la estadía del seleccionado campeón del mundo.

Además, la delegación deberá convivir con un clima muy particular durante las próximas semanas, ya que la región de Kansas suele presentar altas temperaturas, humedad y fuertes tormentas durante esta época del año.

Los amistosos que jugará Argentina antes del debut

Antes del estreno oficial en el Mundial, la Selección disputará dos encuentros amistosos de preparación pensando en llegar de la mejor manera al debut.

El primero será el sábado 6 de junio frente a Honduras en Texas, mientras que el segundo ensayo se disputará el martes 9 de junio ante Islandia en Alabama.

Después de esos partidos, el equipo regresará nuevamente a Kansas para encarar la última semana de preparación antes del esperado debut mundialista.

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¡Vamos Argentina! pic.twitter.com/TW03A6xGre — Selección Argentina (@Argentina) May 28, 2026

Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026

El seleccionado argentino debutará en el Mundial 2026 el próximo martes 16 de junio frente a Argelia, en el inicio del Grupo C.

Posteriormente, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará el 22 de junio a Austria y cerrará la fase inicial el 27 de junio frente a Jordania.

Con Lionel Messi probablemente disputando su última Copa del Mundo y la ilusión intacta después del título conseguido en Qatar, la Selección Argentina ya puso en marcha una nueva aventura mundialista que vuelve a paralizar al país futbolero.